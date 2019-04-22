Черышев выбыл до конца сезона

"Валенсия" на своём официальном сайте сделала заявление о травме игрока сборной России.

Нападающий Денис Черышев выбыл до конца текущего сезона из-за травмы, которую он получил в матче 33-го тура Ла Лиги против "Бетисом". Об этом сообщила "Валенсия" на своём сайте.

Денис, только не это...а ведь все так хорошо начиналось(

Господи, пусть все обойдётся, и это будет не серьезная травма🙏🏻#черышев pic.twitter.com/QfuqYKDHj8 — •cαɾυʂ• (@aries_carus) 21 апреля 2019 г.

Медицинское обследование показало, что у Черышева повреждение связок правого колена и перелом большеберцовой кости.