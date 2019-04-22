Черышев выбыл до конца сезона

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Черышев выбыл до конца сезона

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Фото: © marca.com

"Валенсия" на своём официальном сайте сделала заявление о травме игрока сборной России.

Нападающий Денис Черышев выбыл до конца текущего сезона из-за травмы, которую он получил в матче 33-го тура Ла Лиги против "Бетисом". Об этом сообщила "Валенсия" на своём сайте.

Медицинское обследование показало, что у Черышева повреждение связок правого колена и перелом большеберцовой кости.

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