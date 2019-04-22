Черышев выбыл до конца сезона

Нападающий Денис Черышев выбыл до конца текущего сезона из-за травмы, которую он получил в матче 33-го тура Ла Лиги против "Бетисом". Об этом сообщила "Валенсия" на своём сайте.
Денис, только не это...а ведь все так хорошо начиналось(— •cαɾυʂ• (@aries_carus) 21 апреля 2019 г.
Господи, пусть все обойдётся, и это будет не серьезная травма🙏🏻#черышев pic.twitter.com/QfuqYKDHj8
Медицинское обследование показало, что у Черышева повреждение связок правого колена и перелом большеберцовой кости.
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