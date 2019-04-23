Боец Асатрян — о судьях: Не хотел никого задеть, да и они поняли моё состояние

Экс-чемпион организации Fight Nights Global в наилегчайшем весе Вартан Асатрян в интервью Лайфу рассказал о своих эмоциях после проигрыша по очкам Али Багаутинову в принципиальном поединке, состоявшемся 6 апреля в Москве.

— Вартан, как себя чувствуешь спустя две недели после боя с Али? Сколько раз ты пересмотрел бой?

— Чувствую себя хорошо. Если честно, без лишних понтов, но этот поединок был для меня самым ожидаемым, он прошёл легче всех моих прежних боёв и к тому же без травм. На тренировках мы с ребятами более зрелищные спарринги устраивали. Выводы сделал для себя. Нужно было просто в своей манере работать. Но и в то же время сам Али не горел желанием устраивать кровавое зрелище, бегал, не принимал вызов.

"Судьи — шкуры"! Асатрян не признал себя побеждённым в бою с Багаутиновым

— Твоя фраза "судьи-шкуры" взорвала Интернет. Расскажи подробнее, что ты имел в виду, назвав их так?

— Я никак не хотел никого лично задеть, но теперь что было, то было. Не хочу ни перед кем оправдываться, меня лишили 20% от гонорара, вдобавок к этому на шесть месяцев отстранили. Может, завтра Камилу придёт новая мысль — ещё процентов на 30 снизить мой гонорар. За то, что я не попрощался с ним в тот день.

— Говорил ли ты с кем-то из судей после боя?

— Да, говорил, и не один час. Друг друга поняли, никто юбки не носит, дали по рукам, никто обиды не держит, так как сами когда-то были бойцами и понимают это состояние. Ну и какой это труд, когда ты пашешь месяцами, и тут бах — победа убежала!

— Камил Гаджиев решил удержать 20 процентов из твоего гонорара и передать его в Союз ММА России. Согласен ли ты с этим решением?

— Ну если союз ММА нуждается в этом больше, чем дети-сироты, то пожалуйста! Лучше бы я эти деньги направил в детские дома, я думаю, им это больше необходимо.

Багаутинов: "Можем побоксировать с Вартаном, чтобы уравнять наши шансы"

— Твои планы на 2019 год? Хотелось бы тебе провести реванш с Али?

— Самое главное хотел сказать и не сказал в тот день, так как был в пылу эмоций. Спасибо моему другу Армену за его поддержку, которую он оказывал в течение всей моей подготовки, не только финансовую, но и братскую. Отдельная благодарность Сан Санычу, который в трудные минуты рядом. Ну и конечно же, моим братьям, не только по крови, но и тем, которых люблю и уважаю. Их не так много, но если буду перечислять, то боюсь пропустить одного, потом не отмажусь! (Смеётся.)

Большое спасибо ребятам, которые приехали и помогали подготовиться к поединку. Сейчас я хочу отдохнуть от всей спортивной суеты и жизни в Интернете. По поводу реванша — у нас контракт ещё до боя был подписан, что вне зависимости от исхода первого поединка будет второй.