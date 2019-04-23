Радулов помог "Далласу" выиграть серию, а Овечкин заработал удаление

Голевая передача российского форварда в овертайме позволила "звёздам" одержать четвёртую победу в серии над "хищниками".

"Даллас Старз" на домашнем льду в овертайме победил "Нэшвилл Предаторз" — 2:1— и вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Победную шайбу у "звёзд" под занавес первого овертайма с передачи Александра Радулова забросил Джон Клингберг.

JOHN KLINGBERG SNIPES HOME A BEAUTY IN OVERTIME! DALLAS DEFEATS NASHVILLE TO MOVE ON TO THE SECOND ROUND! WHAT A GAME!#GoStars 2 - 1 #Preds

(DAL Wins Series 4-2) pic.twitter.com/MhmLcwVl3z — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 23 апреля 2019 г.

Таким образом, "Даллас" одержал четвёртую победу в серии (4-2) и продолжит бороться за трофей во втором раунде турнира.

Гол Александра Овечкина в шестом матче серии 1/8 финала против "Каролины" не помог "столичным" добиться положительного результата. "Вашингтон" на выезде уступил "ураганам" со счётом 2:5.

Овечкин на 16-й минуте первого периода вывел свою команду вперёд — 2:1.

ALEX OVECHKIN DOES ALEX OVECHKIN THINGS! CAPITALS TAKE THE LEAD BACK, WHAT A GOAL!#ALLCAPS 2 - 1 #TakeWarning

(WSH Leads Series 3-2) pic.twitter.com/W935qHPl1A — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 23 апреля 2019 г.

Вторую шайбу россиянина в этом матче не засчитали, чем его и разозлили. Овечкин крикнул оскорбительные слова судьям, сопровождая это аплодисментами, за что заработал удаление до конца игры.

"Ураганы" усилиями Терявяйнена, Стаала, Уильямса и Хэмилтона перевернули игру и одержали уверенную победу. Счёт в серии стал равным — 3-3. Решающий седьмой матч пройдёт 25 апреля в Вашингтоне.

Кубок Стэнли. 1/8 финала.

"Даллас " — "Нэшвилл" — 2:1 ОТ (в серии 4-2)

"Каролина" — "Вашингтон" — 5:2 (в серии 3-3)