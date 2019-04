Навстречу Макгрегору: в сентябре Хабиб "разогреется" на Пуарье

Потенциальный турнир с возможным участием в качестве хедлайнеров Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье стал реальностью: 7 сентября сильнейший промоушен планеты высадится в Объединённых Арабских Эмиратах (Абу-Даби) с номерным PPV турниром UFC 242.

Помимо ивента в Эмиратах компания UFC анонсировала проведение ещё двух турниров в различных уголках света: 10 августа промоушен отправится в столицу Уругвая — Монтевидео, а 16 ноября организует шоу в Бразилии (Сан-Паулу).

7 сентября Дана Уайт и компаньоны постараются завоевать перспективный арабский мир грандиозным событием в Абу-Даби. Для достижения этой цели компания UFC готова пустить в ход главную звезду спорта для мусульманского мира Хабиба Нурмагомедова. Участие Орла пока не подтверждено официально, но, судя по муссирующимся слухам, именно поединок с участием дагестанца станет главным событием на предстоящем в ОАЭ шоу. Со стопроцентной долей вероятности противником Хабиба станет временный чемпион лёгкого веса Дастин Пуарье.

Также, согласно недавним заявлениям Нурмагомедова, в этом же турнире примут участие и его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов и близкий друг Зубайра Тухугов, не исключено, что к этому списку добавится и Ислам Махачев.

Хабиб Нурмагомедов в бою с Дастином Пуарье выглядит безоговорочным фаворитом. Несмотря на успех Бриллианта в недавних поединках с Энтони Петтисом, Джастином Гэйджи, Эдди Альваресом и Максом Холлоуэем, всё же его стиль очень удобен российскому бойцу.

Вряд ли Дастин сможет избежать тейкдаунов со стороны Орла и уж тем более выстоять в партере под градом добивающих ударов кулаками и локтями, которыми очень известен Хабиб. Этот бой должен стать своего рода разогревом перед очередной серией денежного экшена с участием Нурмагомедова и Конора Макгрегора, который с огромной долей вероятности состоится в конце года в США. Show must go on!