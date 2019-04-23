Быстров о Кокорине и Мамаеве: Я тоже дрался в барах, но тут замешан чиновник

Экс-футболист сборной России высказался о ситуации, в которую попали его бывшие партнёры по национальной команде.

Бывший футболист "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров в интервью "Советскому спорту" озвучил своё мнение об уголовном деле Кокорина и Мамаева. По его словам, он сам участвовал в драках, но без таких серьёзных последствий.

— В молодости гуляли, конечно. Бывали и драки. Тогда это регулировалось нарядами полиции. Бывали скандалы, повезло, что не оказался в такой же ситуации. Бывало, в баре дрались, выясняли, кто прав, кто виноват. Тогда не доходило до уголовных дел, а сейчас дошло, ведь тут чиновник оказался замешан. Когда фанаты дерутся, ничего же не происходит. Они выходят 50 на 50 перед матчем, бьются и всё — сопли, кровь вытерли и побежали дальше на трибуны, — сказал Быстров.

Сейчас уголовное дело Кокорина и Мамаева рассматривают в суде. Сегодня, 23 апреля, в суде защита подсудимых должна будет представить свои доказательства, а в среду слушания не будет. В этот день к Александру Кокорину пустят врача "Зенита". В четверг же подсудимым предоставят слово.

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