Российский вратарь запустил шайбу в американских болельщиков посреди матча

Молодого голкипера дисквалифицировали на пять матчей за то, что он подверг зрителей опасности.

Труднообъяснимый эпизод произошёл в матче Хоккейной лиги Онтарио, юниорской хоккейной лиге, поставляющей игроков для НХЛ. 20-летний российский голкипер "Сагино Спирит" Иван Просветов за пять минут до конца матча с командой "Гелф Шторм" неожиданно для всех клюшкой ударил по шайбе, запустив её в сторону трибун.

Saginaw Spirit (@SpiritHockey) goaltender Ivan Prosvetov was given a game-misconduct for this swing on the puck and sending it into the crowd. Question now is will he be suspended for Game 3 (or more)? #OHLPlayoffs pic.twitter.com/JdOqTul6pB — Jonathan Deutsch (@JonathanD_TV) 21 апреля 2019 г.

Молодого голкипера за опасный для болельщиков манёвр тут же "наградили" удалением до конца игры, к которому затем прибавилась дисквалификация на пять матчей.

При этом команда тот поединок, в котором на момент удаления вратаря уступала, всё же сумела выиграть. "Сагино" ведёт в серии со счётом 2:1. Однако Просветов сможет вернуться в ворота, если только его клуб выйдет в финал: в этой серии он не сыграет из-за дисквалификации.