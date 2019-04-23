Фигурист Ковтун завершил карьеру

Четырёхкратный чемпион России заявил, что как спортсмен сделал всё, на что был способен.

Российский фигурист-одиночник Максим Ковтун принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил РИА "Новости". По словам 23-летнего фигуриста, год назад у него не было мыслей об уходе, а сейчас пришло чёткое осознание.

— Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я просто вдруг очень отчётливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идёт. Сейчас же у меня есть чёткое ощущение, что как фигурист я сделал всё, что мог, всё, на что был способен, — заявил Ковтун.

По словам Ковтуна, состояние его здоровья не позволяет ему показывать высокий уровень на соревнованиях, поэтому он принял решение больше не выступать через силу.

Ковтун — двукратный серебряный призёр чемпионата Европы и четырёхкратный чемпион России. В прошедшем сезоне его лучшим достижением стала как раз победа на внутренних соревнованиях.