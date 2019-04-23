Психолог: Кокорин находился в напряжении из-за травмы и пропуска ЧМ-2018

Юрист уверен, что это в итоге повлияло на психологическое состояние игрока и стало причиной его агрессивного поведения.

В суде адвокаты Кокорина и Мамаева начинают предоставлять аргументы в их защиту. Юрист, представляющий интересы Александра Кокорина, привёл справку о состоянии футболиста, подписанную спортивным психологом. Из документа следует, что на поведение форварда "Зенита" в "Кофемании" повлиял комплекс факторов, в числе которых тяжёлая травма, из-за которой он пропустил чемпионат мира.

— Игрок отличается повышенной чувствительностью. Плохая устойчивость к психоэмоциональной нагрузке. Нервная система нуждается в восстановлении. Снижена способность самоконтроля. На фоне длительного психического напряжения повышена чувствительность к оценке со стороны окружающих. По моему предположению, в течение нескольких месяцев игрок находился в состоянии повышенного напряжения. Повлияли необходимость восстанавливаться после тяжёлой травмы, а также пропущенный в связи с этим чемпионат мира. Вышеуказанные факторы провоцируют состояние психологического напряжения. Как следствие, человеку труднее управлять своими эмоции.

Кроме того, волнение перед матчем, утомление после выездного матча, отсутствие сна, нарушение спортивного режима. Есть вывод: вышеназванные факторы могли служить причиной спортивной агрессивности, — говорится в документе, который зачитали в суде.

Возможно состояние аффекта. До этого несколько месяцев он тренировался без выходных. Это был первый выходной за продолжительное время Адвокат Андрей Ромашов

Какие аргументы представит защита Кокорина и Мамаева? Онлайн из суда