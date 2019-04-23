Кержаков официально развёлся с Миланой Тюльпановой

Суд обязал бывшего футболиста выплачивать ежемесячные алименты на содержание их общего ребёнка.

Сегодня Петроградский районный суд расторг брак известного футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Об этом сообщает Super.ru.

Суд постановил, что их общий ребёнок будет проживать с Миланой, а Кержаков обязан выплачивать ей алименты.

Напомним, что Кержаков и Тюльпанова поженились в 2015 году, а спустя два года у них родился сын Артемий. Осенью прошлого года пара приняла решение развестись и начала громкие споры, с кем будет проживать их ребёнок. Футболист обвинил жену в употреблении наркотиков и не отдавал ей сына.