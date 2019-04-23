Журнал 1998 года показал, каким Бекхэма видели через 20 лет: с плешью и без зуба

Англичанин Иан Уокер на блошином рынке нашёл журнал FourFourTwo 1998 года выпуска. Журналисты издания там фантазировали на тему будущего Дэвида Бекхэма — тогда восходящей звезды английского футбола. Год получился для Бекса не самым удачным: его "Манчестер Юнайтед" проиграл всего одно очко "Арсеналу" в чемпионской гонке, а сборная Англии из-за удаления Бекхэма вылетела с чемпионата мира — 98. Журналисты из-за этого прочили Дэвиду не лучшее будущее. Вот так они представляли его в 2020 году.
Going through some old @FourFourTwo mags from 1998 at the #carboot. This is how they imagined David Beckham would look in 2020 pic.twitter.com/uvOZYHTRa6— Ian Walker (@fenlandgent) 21 апреля 2019 г.
— Всё в жизни перспективного игрока МЮ пошло наперекосяк после упущенного чемпионства в 1998-м. Карьеру пришлось закончить после того, как он поскользнулся на воске для волос в 2005-м. Сейчас ему уже под 40, он скатился до игры за ветеранов c другими птенцами Фергюсона и постоянных разговоров о днях былой славы. Сольная карьера певицы Пош Спайс (Виктории Бекхэм) провалилась, а саму её разнесло. Сейчас она рекламирует одежду для "крупных леди", — описывали будущее Бекхэма журналисты.
Реальность оказалось не столь мрачной. Бекхэм за следующие пять сезонов четырежды стал чемпионом Англии, а в будущем успел добавить в копилку своих достижений национальные титулы Испании, Франции и США, а также победу в Лиге чемпионов.
Недавно Бекхэм основал футбольный клуб "Интер Майами", с которым готовится дебютировать в MLS.
И выглядит он совсем иначе: Бекхэм давно уже синоним стиля.
В США открыли статую Бекхэму. Выглядит круче, чем бюст Роналду
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