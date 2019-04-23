Журнал 1998 года показал, каким Бекхэма видели через 20 лет: с плешью и без зуба

Издание FourFourTwo предполагало, что карьера футболиста пойдёт под откос после неудачного сезона.

Англичанин Иан Уокер на блошином рынке нашёл журнал FourFourTwo 1998 года выпуска. Журналисты издания там фантазировали на тему будущего Дэвида Бекхэма — тогда восходящей звезды английского футбола. Год получился для Бекса не самым удачным: его "Манчестер Юнайтед" проиграл всего одно очко "Арсеналу" в чемпионской гонке, а сборная Англии из-за удаления Бекхэма вылетела с чемпионата мира — 98. Журналисты из-за этого прочили Дэвиду не лучшее будущее. Вот так они представляли его в 2020 году.

Going through some old ⁦@FourFourTwo⁩ mags from 1998 at the #carboot. This is how they imagined David Beckham would look in 2020 pic.twitter.com/uvOZYHTRa6 — Ian Walker (@fenlandgent) 21 апреля 2019 г.

— Всё в жизни перспективного игрока МЮ пошло наперекосяк после упущенного чемпионства в 1998-м. Карьеру пришлось закончить после того, как он поскользнулся на воске для волос в 2005-м. Сейчас ему уже под 40, он скатился до игры за ветеранов c другими птенцами Фергюсона и постоянных разговоров о днях былой славы. Сольная карьера певицы Пош Спайс (Виктории Бекхэм) провалилась, а саму её разнесло. Сейчас она рекламирует одежду для "крупных леди", — описывали будущее Бекхэма журналисты.

Реальность оказалось не столь мрачной. Бекхэм за следующие пять сезонов четырежды стал чемпионом Англии, а в будущем успел добавить в копилку своих достижений национальные титулы Испании, Франции и США, а также победу в Лиге чемпионов.

Недавно Бекхэм основал футбольный клуб "Интер Майами", с которым готовится дебютировать в MLS.

И выглядит он совсем иначе: Бекхэм давно уже синоним стиля.

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