FNG 93: сможет ли Фабио Мальдонадо удивить российскую публику?

В пятницу, 26 апреля, промоутерская компания Fight Nights Global проведёт 93-й по счёту в своей истории ивент, который на этот раз пройдёт в Мытищах. В главном бою вечера ветеран из Бразилии Фабио Мальдонадо проверит на прочность перспективного тяжеловеса из Сибири Анатолия Малыхина. Также зрители увидят титульный бой в лёгком весе (70,3 кг) между Куатом Хамитовым (Казахстан) и Нариманом Аббасовым (Азербайджан).

Предстоящий ивент в Подмосковье станет одним из самых насыщенных по количеству поединков для компании Fight Nights Global: зрителям будет предложено аж 16 боёв. На самом деле их в этот вечер могло быть и больше, но участник со-главного поединка FNG 93, действующий чемпион организации в наилегчайшей весовой категории (61,2 кг) Томаш Дэк (Словакия) во время тренировки сломал руку, тем самым оставив претендента из России Евгения Игнатьева без соперника… По словам президента организации Камила Гаджиева, этот бой перенесён на более поздний срок.

Таким ко-мейн-ивентом FNG 93 стал поединок в лёгком весе между Куатом Хамитовым и Нариманом Аббасовым, которые разыграют пояс чемпиона, ставший вакантным после ухода Ахмеда Алиева в американский промоушен PFL.

Куат Хамитов: "Весь год снимался в фильмах, соскучился по боям"

Куат Хамитов (18-6-1) дебютировал в Fight Nights Global в декабре 2016 года, выиграв досрочно у воспитанника Абдулманапа Нурмагомедова Гаджи Рабаданова. Та победа над чемпионом мира по ММА сделала Наймана, как Хамитова называют в клетке, претендентом на пояс в бою с действующим на тот момент чемпионом организации Магомедсайгидом Алибековым. Но завоевать пояс у Куата тогда не получилось.

Крайний поединок казахского спортсмена состоялся 26 ноября 2017 года, где соперником Куата стал спарринг-партнёр Конора Макгрегора Питер Куилли. Итогом пятираундовой войны в Алма-Ате стала ничья.

Нариман Аббасов (23-3-0) после поражения от всё того же Магомедсайгида Алибекова в бою за титул организации в декабре 2016 года провёл восемь победных поединков, нокаутировав в крайнем бою Михаила Гогитидзе.

В главном событии предстоящего вечера боёв в Мытищах фанатам спорта будет предложен поединок в тяжёлом весе между опытным Фабио Мальдонадо и молодым проспектом из Кемерова Анатолием Малыхиным.

Фабио Мальдонадо (25-13-0) после феерического сражения с Фёдором Емельяненко 17 июня 2016 года стал настоящей звездой в России. После битвы с Последним Императором бразильский боец выходил в клетку шесть раз, выиграв у Абдул-Хамида Давлятова, Курбана Омарова, Тиаго Силвы Батисты, а также уступив Михаилу Мохнаткину, Никите Крылову и Ивану Штыркову.

Анатолий Малыхин (4-0-0) дебютировал в смешанных единоборствах в ноябре 2017 года, проведя за два неполных года в профессиональном спорте четыре успешных поединка, в том числе выиграв болевым приёмом в конце прошлого года у опытного Баги Агаева. Сибиряк имеет прекрасный бэкграунд в вольной борьбе и даже становился бронзовым призёром чемпионата России, но впоследствии будущий боец ММА был лишён награды из-за допинга…

Также одним из ярких противостояний FNG 93 можно назвать бой в полутяжёлом весе между младшим братом титулованного Виталия Минакова — Дмитрием Минаковым — и дагестанским бойцом Артуром Алискеровым. Оба соперника пока не побеждены на профессиональной арене, обладают прекрасными навыками в борьбе и возвращаются в клетку после двухгодичного перерыва, тем самым находясь в одинаковых условиях.