"Сан-Хосе" героически победил "Вегас", проигрывая 0:3 в третьем периоде

"Акулы" в сумасшедшем седьмом матче серии дома одержали волевую победу над "Вегасом".

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) подходят к концу матчи первого раунда Кубка Стэнли. Сегодня к "Коламбусу", "Айлендерс", "Далласу", "Сент-Луису" и "Колорадо", ранее оформившим выход в 1/4 финала, присоединились "Сан-Хосе" с "Бостоном". Обеим командам в своих сериях понадобились седьмые матчи.

"Сан-Хосе" на родной площадке в овертайме одержал суперволевую победу над "Вегасом" — 5:4. Калифорнийцы проигрывали к середине третьего периода 0:3. Но за десять минут до конца основного времени матча случился эпизод, который полностью перевернул игру и результат серии в целом. Нападающий "рыцарей" Коди Икин на вбрасывании толкнул капитана "акул" Джо Павелски. Тот неудачно упал и разбил голову об лёд. После оказания помощи капитан "Сан-Хосе" покинул площадку, а Икин получил штраф (5+10). И тут "акул" прорвало. В течение четырёх минут калифорнийцы забросили четыре шайбы и вышли вперёд в матче — 4:3.

KEVIN LABANC RIPS ONE HOME TO GIVE SAN JOSE THE LEAD! FOUR. FOUR. FOUR. FOUR GOALS ON THE POWER PLAY! AN NHL RECORD!#SJSharks 4 - 3 #VegasBorn

(Series Tied 3-3, Game 7) pic.twitter.com/FNq884yuZy — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 24 апреля 2019 г.

"Вегас" сумел уйти от поражения в основное время. На последней минуте Джонатан Маршессо счёт сравнял — 4:4.

JONATHAN MARCHESSAULT TIES IT UP FOR VEGAS WITH THE GOALIE PULLED BEHIND HIM! THIS GAME IS ABSOLUTELY BONKERS!#SJSharks 4 - 4 #VegasBorn

(Series Tied 3-3, Game 7) pic.twitter.com/9GlSA9W8nB — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 24 апреля 2019 г.

Победу "Сан-Хосе", а с ней и выход во второй раунд турнира под занавес овертайма принёс Барклей Гудроу — 5:4.

"Акулы" проигрывали в серии (1-3), но сумели одержать подряд три победы, и теперь они продолжают борьбу за трофей.

"Бостон Брюинз" в седьмом матче на домашнем льду со счётом 5:1 разгромил "Торонто Мейпл Лифс". "Мишки" в первом периоде усилиями Нордстрёма и Йоханссона повели в две шайбы.

JOAKIM NORDSTROM SQUEAKS ONE HOME PAST ANDERSEN TO OPEN THE SCORING!#NHLBruins 1 - 0 #LeafsForever

(Series Tied 3-3, Game 7) pic.twitter.com/56yVyEJlKP — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 23 апреля 2019 г.

Во втором отрезке игры Джон Таварес сократил счёт для "листьев" — 2:1. Однако голы Курали, Койла и Бержерона в заключительной 20-минутке не оставили никаких шансов хоккеистам "Торонто" на итоговый успех. "Бостон" идёт дальше.

SEAN KURALY WITH THE GORGEOUS TOP SHELF SNIPE! BRUINS UP 2!#NHLBruins 3 - 1 #LeafsForever

(Series Tied 3-3, Game 7) pic.twitter.com/1rCW3HbkH2 — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 24 апреля 2019 г.

Таким образом, стали известны семь команд, прошедших во второй раунд турнира. Последнюю путёвку в четвертьфинал сегодня ночью в решающем седьмом матче разыграют "Вашингтон" с "Каролиной".

Кубок Стэнли. 1/8 финала

"Сан-Хосе" — "Вегас" — 5:4 ОТ (в серии 4-3)

"Бостон" — "Торонто" — 5:1 (в серии 4-3)