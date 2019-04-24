Хоккеист "Вегаса" Гусев поможет сборной России на ЧМ-2019

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что Никита Гусев, недавно перешедший из СКА в "Вегас", поможет национальной команде на чемпионате мира. К команде форвард присоединится 29 апреля.

📣 Форвард сборной России Никита Гусев присоединится к национальной команде 29 апреля в Новогорске #снамироссия #redmachine pic.twitter.com/mqvAQHYRVT — Хоккей России (@russiahockey) 24 апреля 2019 г.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею стартует 10 мая в Словакии. Перед этим наша команда проведёт несколько игр в рамках Еврохоккейтура.