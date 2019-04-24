Хоккеист "Вегаса" Гусев поможет сборной России на ЧМ-2019

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Хоккеист "Вегаса" Гусев поможет сборной России на ЧМ-2019

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Фото: © ФХР

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что Никита Гусев, недавно перешедший из СКА в "Вегас", поможет национальной команде на чемпионате мира. К команде форвард присоединится 29 апреля.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею стартует 10 мая в Словакии. Перед этим наша команда проведёт несколько игр в рамках Еврохоккейтура.

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