Врач "Зенита" считает, что у Кокорина может развиться атрофия мышц

В свою очередь, врач петербургского клуба рекомендовал футболисту специальный комплекс упражнений.

Врач петербургского "Зенита" осмотрел Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка". Специалист оценил состояние футболиста как удовлетворительное, однако отметил важность физической нагрузки.

— Врач опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок может наступить атрофия тех мышц, которые были задействованы в соревновательный период. Если Кокорин не будет тренироваться, то у него практически не будет шансов вернуться в строй, — приводит слова представителя администрации "Бутырки" издание "Московский комсомолец". — Врач рекомендовал Александру комплекс спортивных упражнений для занятий в условиях ограниченного пространства камеры и попросил нас чаще давать ему пользоваться спортзалом.

Также отмечается, что Кокорину были назначены физиотерапевтические процедуры.