Врач "Зенита" считает, что у Кокорина может развиться атрофия мышц

Врач петербургского "Зенита" осмотрел Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка". Специалист оценил состояние футболиста как удовлетворительное, однако отметил важность физической нагрузки.
— Врач опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок может наступить атрофия тех мышц, которые были задействованы в соревновательный период. Если Кокорин не будет тренироваться, то у него практически не будет шансов вернуться в строй, — приводит слова представителя администрации "Бутырки" издание "Московский комсомолец". — Врач рекомендовал Александру комплекс спортивных упражнений для занятий в условиях ограниченного пространства камеры и попросил нас чаще давать ему пользоваться спортзалом.
Также отмечается, что Кокорину были назначены физиотерапевтические процедуры.
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