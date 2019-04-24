"Локо" победил "Авто" и завоевал Кубок Харламова

Железнодорожники в финальной серии в семи матчах переиграли екатеринбургский "Авто" (4-3). Последний седьмой матч прошёл в Екатеринбурге и завершился минимальной победой "Локо" со счётом 1:0. Единственную шайбу на четвёртой минуте второго периода забросил нападающий Максим Денежкин.
Это третий триумф ярославцев за последние четыре года. Тем самым "Локо" стал трёхкратным обладателем трофея и самым титулованным клубом МХЛ.
Кубок Харламова. Финал. Седьмой матч.
"Авто" (Екатеринбург) — "Локо" (Ярославль) — 0:1 (в серии 3-4)
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