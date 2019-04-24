"Локомотив" победил "Ростов", а "Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом"

Читайте также

"Локомотив" победил "Ростов", а "Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом"

2

Фото: ФК "Локомотив"

25-й тур Российской премьер-лиги стартовал непривычно рано, в среду. Первыми в борьбу вступили главные претенденты за медали чемпионата.

"Ростов" — "Локомотив" — 1:2

Московский "Локомотив" на выезде победил "Ростов" со счётом 2:1. Дубль за "железнодорожников" оформил Джефферсон Фарфан, забив на 5-й и 83-й минутах встречи.

Единственный мяч у "Ростова" забил Алексей Ионов с пенальти.

Команда Юрия Сёмина остаётся на втором месте с 46-ю очками, а подопечные Валерия Карпина имеют в своём активе 35 очков и располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы.

РПЛ. 25-й тур.

"Ростов" — "Локомотив" — 1:2

Голы: Фарфан 5' (0:1), Ионов 39' (1:1, пенальти), 83' (1:2)

"Ахмат" — "Краснодар" — 1:1

В параллельном матче "Краснодар" на выезде противостоял грозненскому "Ахмату". Эта встреча завершилась вничью — 1:1. Автором первого гола стал Андрей Семёнов, отличившийся уже на второй минуте матча.

Во втором тайме Виктор Классон сравнял счёт благодаря реализованному пенальти.

Теперь у "быков" 43 очка и четвёртое место в турнирной таблице. У грозненцев 34 очка и девятая строчка.

РПЛ. 25-й тур.

"Ахмат" — "Краснодар" — 1:1.

Голы: Семёнов 2' (0:1), Классон 49' (1:1, пенальти).

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×