"Локомотив" победил "Ростов", а "Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом"

"Ростов" — "Локомотив" — 1:2
Московский "Локомотив" на выезде победил "Ростов" со счётом 2:1. Дубль за "железнодорожников" оформил Джефферсон Фарфан, забив на 5-й и 83-й минутах встречи.
Единственный мяч у "Ростова" забил Алексей Ионов с пенальти.
Команда Юрия Сёмина остаётся на втором месте с 46-ю очками, а подопечные Валерия Карпина имеют в своём активе 35 очков и располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы.
РПЛ. 25-й тур.
"Ростов" — "Локомотив" — 1:2
Голы: Фарфан 5' (0:1), Ионов 39' (1:1, пенальти), 83' (1:2)
"Ахмат" — "Краснодар" — 1:1
В параллельном матче "Краснодар" на выезде противостоял грозненскому "Ахмату". Эта встреча завершилась вничью — 1:1. Автором первого гола стал Андрей Семёнов, отличившийся уже на второй минуте матча.
Во втором тайме Виктор Классон сравнял счёт благодаря реализованному пенальти.
Теперь у "быков" 43 очка и четвёртое место в турнирной таблице. У грозненцев 34 очка и девятая строчка.
РПЛ. 25-й тур.
"Ахмат" — "Краснодар" — 1:1.
Голы: Семёнов 2' (0:1), Классон 49' (1:1, пенальти).
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