Голы Дзюбы и Азмуна в матче с "Динамо" приблизили "Зенит" к чемпионству

Команда Сергея Семака дома победила бело-голубых со счётом 2:0 благодаря голам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.

Петербургский "Зенит" сделал ещё один шаг к чемпионству, победив дома столичное "Динамо". Первый тайм получился достаточно ровным, а вот уже во второй 45-минутке хозяева поля активно проявили себя. На 60-й минуте отличился Артём Дзюба. Этот гол он посвятил своему старшему сыну, таким образом поздравив его с днём рождения.

Спустя всего шесть минут Дзюба помог забить второй гол в этой встрече, головой отдав пас Сердару Азмуну. Для иранца этот мяч стал юбилейным, десятым, в чемпионате России. Больше в этом сезоне забил только нападающий ЦСКА Фёдор Чалов (12).

В концовке матча Дзюба вновь поразил ворота Антона Шунина, но гол не был засчитан из-за положения вне игры. И, несмотря на несколько опасных моментов, судья всё же зафиксировал победу команды с берегов Невы со счётом 2:0.

"Зенит" с 54 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, а динамовцы занимают 12-е место с 28 очками.

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РПЛ. 25-й тур.

"Зенит" — "Динамо" — 2:0.

Голы: Дзюба 60' (1:0), Азмун 66' (2:0).