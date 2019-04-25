Клуб Овечкина и Кузнецова вылетел из Кубка Стэнли

Гол Евгения Кузнецова не помог "столичным" в решающем матче серии победить "ураганов".

"Вашингтон Кэпиталз" не смог пробиться во второй раунд Кубка Стэнли, уступив дома в седьмом матче серии "Каролине Харрикейнз" — 3:4 ОТ.

Хозяева в первом периоде забросили две шайбы — отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. Во втором отрезке игры Себастьян Ахо в меньшинстве сократил отставание своей команды, но спустя три минуты Евгений Кузнецов вернул "Вашингтону" комфортное преимущество в две шайбы — 3:1.

Однако на второй перерыв "Вашингтон" ушёл с минимальным перевесом в счёте: финский нападающий Теуво Терявяйнен забросил вторую шайбу для "ураганов" — 3:2. В начале третьего периода Джордан Стаал сделал счёт равным — 3:3. Победу "Каролине" во втором добавленном овертайме принёс Брок Макгинн — 3:4.

"Вашингтон" сложил с себя полномочия чемпиона, а "Каролина" проходит во второй раунд турнира.

Овечкина, Кузнецова и Орлова уже вызвали в сборную России.

Кубок Стэнли. 1/8 финала

"Вашингтон" — "Каролина" — 3:4 ОТ (в серии 3−4)