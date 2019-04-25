АСА 95: Внутрироссийские разборки в клетке

27 апреля в Москве Лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat разыграет сразу три чемпионских пояса, а также проведёт интригующий поединок между звездой "Инстаграма" Магомедом Исмаиловым и титулованным Вячеславом Василевским.

Несмотря на огромное количество поединков с участием зарубежных бойцов, турнир АСА 95 в первую очередь интересен "внутрироссийскими разборками". Главным событием предстоящего ивента станет титульный поединок в полусреднем весе (77,1 кг) между экс-чемпионом АСВ Альбертом Туменовым и экс-чемпионом WFCA Мурадом Абдулаевым.

Альберт Туменов (20-4-0) после возвращения из UFC провёл в АСВ три боя, одолев не самых известных в России Исмаэля де Хесуса, На-Шона Баррелла и Сиро Родригеса, победа над которым сделала балкарского Энштейна чемпионом лиги.

Мурад Абдулаев (18-3-0) широкую известность в кругах болельщиков ММА получил за годы выступлений в организации М-1 Global и запомнился зрителям двумя битвами с экс-чемпионом организации Алексеем Кунченко, которые дагестанец проиграл. Перейдя в лигу "Ахмат", Абдулаев провёл три успешных поединка, взяв верх над Гойти Дазаевым, Дельсоном Хелено и Абубакаром Вагаевым. Чеченского бойца Мурад нокаутировал красивой связкой из удара ногой (топор) и левого хука.

В мае 2011 года Туменов и Абдулаев уже встречались друг с другом в двухраундовом бою, и тогда, восемь лет назад, победа досталась дагестанцу. Отмечая стилистические особенности соперников, заметим, что Альберт как боец с прекрасным бэкграундом в боксе делает упор на работу руками, тогда как Мурад более разносторонний спортсмен с прекрасным партером, техникой переводов в партер и крайне креативен в стойке.

Из других противостояний ивента АСА 95 стоит выделить ещё один поединок в полусреднем весе с участием экс-чемпиона "Ахмата" Беслана Ушукова (16-3-0) и многократного чемпиона мира по ММА среди любителей Гаджимурада Хирамагомедова (8-2-0). Оба бойца предпочитают проводить свои выступления в стойке, но при этом Хирамагомедов — выходец из вольной борьбы и при необходимости способен менять рисунок боя, замучивая оппонентов бесконечными тейкдаунами. Победитель этого противостояния наверняка получит статус претендента № 1 на встречу с чемпионом.

Магомед Исмаилов (13-2-1) после эпопеи в бою с Владимиром Минеевым в октябре прошлого года возвращается в клетку ради супербоя с шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским (33-6-0). Явного фаворита в этом противостоянии нет, но, исходя из опыта, физической кондиции и более универсальной техники, шансов на успех, так сказать, на бумаге больше у Вячеслава.

Топовый проспект из Грозного Юсуф Раисов (14-1-0) и опытный ученик Александра Шлеменко Александр Сарнавский (36-7-0) постараются дать ответ на вопрос, кто всё же сильнее в отдельно взятом поединке — борец или ударник? Явным фаворитом предстоящего сражения является сватаемый в UFC Раисов, но Сарнавский из той категории бойцов, которые способны завершить бой одним ударом — например, "летящим коленом".