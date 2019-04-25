Юный российский фигурист исполнил пятерной прыжок на тренировке

В школе ЦСКА юноша сумел удивить весь мир прыжком, который на настоящий момент считается недостижимо сложным элементом фигурного катания. Однако 12-летний спортсмен Максим Белявский сумел его чисто исполнить на тренировке.
При исполнении тулупа в пять оборотов юному фигуристу помогал тренер с так называемой удочкой — специальным оборудованием для относительно безболезненного разучивания сложных прыжков.
Прыжок в пять оборотов никто не соревнованиях ещё не исполнял. Поэтому для его оценки не существует даже официальных критериев.
Мужчины в настоящее время стабильно исполняют все четверные прыжки, кроме акселя в 4,5 оборота. На данный момент именно этот прыжок считается самым сложным.
Женщины на взрослом уровне до недавнего времени исполняли только тройные, но 19-летняя представительница Казахстана из группы Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева сумела чисто исполнить четверной прыжок на чемпионате мира, что помогло ей завоевать серебряную медаль.
- Популярные
- По времени