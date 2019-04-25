Юный российский фигурист исполнил пятерной прыжок на тренировке

Подобные элементы никто и никогда не исполнял на соревнованиях за всю историю фигурного катания.

В школе ЦСКА юноша сумел удивить весь мир прыжком, который на настоящий момент считается недостижимо сложным элементом фигурного катания. Однако 12-летний спортсмен Максим Белявский сумел его чисто исполнить на тренировке.

При исполнении тулупа в пять оборотов юному фигуристу помогал тренер с так называемой удочкой — специальным оборудованием для относительно безболезненного разучивания сложных прыжков.

Прыжок в пять оборотов никто не соревнованиях ещё не исполнял. Поэтому для его оценки не существует даже официальных критериев.

Мужчины в настоящее время стабильно исполняют все четверные прыжки, кроме акселя в 4,5 оборота. На данный момент именно этот прыжок считается самым сложным.

Женщины на взрослом уровне до недавнего времени исполняли только тройные, но 19-летняя представительница Казахстана из группы Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева сумела чисто исполнить четверной прыжок на чемпионате мира, что помогло ей завоевать серебряную медаль.