14 российских хоккеистов продолжат борьбу за Кубок Стэнли

14 российских хоккеистов вместе со своими командами вышли во второй раунд турнира и продолжат борьбу за трофей. Ни один из них в своей карьере не поднимал Кубок Стэнли над головой.
- "Коламбус" (Сергей Бобровский, Артемий Панарин, Владислав Гавриков)
- "Каролина" (Андрей Свечников)
- "Даллас" (Антон Худобин, Александр Радулов, Валерий Ничушкин, Денис Гурьянов)
- "Сент-Луис" (Иван Барбашёв, Никита Сошников, Владимир Тарасенко)
- "Колорадо" (Семён Варламов, Никита Задоров, Владислав Каменев)
Кубок Стэнли. 1/4 финала. Пары:
"Коламбус Блю Джекетс" — "Бостон Брюинз"
"Каролина Харрикейнз" — "Нью-Йорк Айлендерс"
"Даллас Старз" — "Сент-Луис Блюз"
"Колорадо Эвеланш" — "Сан-Хосе Шаркс"
Отметим, что серии стартуют 26 апреля.
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