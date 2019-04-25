14 российских хоккеистов продолжат борьбу за Кубок Стэнли

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14 российских хоккеистов продолжат борьбу за Кубок Стэнли

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Фото: © NHL

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился первый раунд Кубка Стэнли, по итогам которого определились восемь команд, прошедших в четвертьфинальную стадию турнира.

14 российских хоккеистов вместе со своими командами вышли во второй раунд турнира и продолжат борьбу за трофей. Ни один из них в своей карьере не поднимал Кубок Стэнли над головой.

  • "Коламбус" (Сергей Бобровский, Артемий Панарин, Владислав Гавриков)
  • "Каролина" (Андрей Свечников)
  • "Даллас" (Антон Худобин, Александр Радулов, Валерий Ничушкин, Денис Гурьянов)
  • "Сент-Луис" (Иван Барбашёв, Никита Сошников, Владимир Тарасенко)
  • "Колорадо" (Семён Варламов, Никита Задоров, Владислав Каменев)

Кубок Стэнли. 1/4 финала. Пары:

"Коламбус Блю Джекетс" — "Бостон Брюинз"

"Каролина Харрикейнз" — "Нью-Йорк Айлендерс"

"Даллас Старз" — "Сент-Луис Блюз"

"Колорадо Эвеланш" — "Сан-Хосе Шаркс"

Отметим, что серии стартуют 26 апреля.

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