Комментатор Генич: Чемпионство "Зенита" исключительно вопрос времени

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич рассказал Лайфу о главных интригах в российском футболе за пять туров до конца чемпионата.

Завершился 25-й тур чемпионата России по футболу, который непривычно состоялся среди недели. Подвести итоги мы попросили известного комментатора Константина Генича.

— Константин, по вашему мнению, "Зенит" уже можно называть чемпионом?

— "Зениту" будет сложно упустить такое преимущество за пять туров до конца чемпионата. Тем более если смотреть на первую догоняющую их команду — "Локомотив", между ними — восемь очков. Даже восемь с половиной. Не забываем, что при равенстве очков преимущество будет у "Зенита" по личным встречам. Не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы "Зенит" потерял лидерство! Исключительно вопрос времени: где, когда и в каком туре "Зенит" обеспечит себе долгожданное чемпионство. А "Локомотив", безусловно, — фаворит в борьбе за второе место, дающее право играть в Лиге чемпионов без квалификации.

— Вы как раз комментировали матч "Локомотива" в этом туре, где они обыграли "Ростов". Какие главные преимущества команды Сёмина?

— "Локомотив" в 2019-м очень хорош, команда отлично готова функционально. Плюс команда очень опытная, прошедшая с Сёминым всё что можно и нельзя. Главный тренер чутко понимает состояние своей команды и грамотно управляет ею. В матче с "Ростовом" это было хорошо видно. Первая — и единственная — замена была произведена только на 92-й минуте, когда "Локомотив" играл с непривычной для себя схемой с тремя центральными защитниками. Конечно, он фаворит чемпионата. Мы видим, как они заточены на результат. Может, "Локомотив" и не играет очень эффектно, но зато играет эффективно. Увезти победу из "Ростова" с голом в самой концовке, когда был риск потерять очки в этом туре, — это круто!

Тем более следующий матч они играют с "Енисеем", а ЦСКА — с "Краснодаром". Так что кто-то из его соперников точно потеряет очки.

— Вот как раз про матч армейцев и "быков" хочется спросить. Знаем, что вы будете на нём работать вместе с Нобелем Арустамяном. Кто фаворит: ЦСКА или "Краснодар"?

— По турнирной таблице — ЦСКА, у них преимущество в одно очко. Ничья устроит армейцев, но в случае равенства очков — уже нет! Ведь ранее "Краснодар" обыгрывал их. Сложная концовка будет в Российской премьер-лиге в борьбе за третье место!

Тем более уже не всё зависит именно от этих команд. Помимо того что им нужно брать своё, они ещё зависимы от результатов "Локомотива". Конечно, не будем забывать про "Спартак", но, скорее всего, "Краснодар" и ЦСКА между собой разыграют эту третью путёвку в Лигу чемпионов.

— Можно сказать, что матч 26-го тура между ЦСКА и "Краснодаром" как раз и будет определяющим?

— Не определяющим, но важнейшим. Ведь у ЦСКА ещё впереди матч с "Зенитом", а у "быков" — три выездные встречи подряд. Плюс ещё дома "Краснодар" ждёт игра с "Рубином", для которого сейчас очки тоже важны. Они ещё не гарантировали себе непопадание в стыки. Нужно будет посмотреть, в каком положении будут к тому моменту.

— "Спартак", в частности Кононова, очень много критикуют за игру. Есть ли у них шансы в борьбе за призовые места?

— Что касаемо критики, то так было, есть и будет. Тренер в "Спартаке" всегда находится под давлением, если это, конечно, не Массимо Каррера, обожаемый болельщиками красно-белых. Но последние игры, в частности победа над "Енисеем", позитива, так скажем, не приносят в армию поклонников "Спартака". До этого были два поражения в важных матчах — с ЦСКА и "Ростовом".

Их основная цель сегодня — попадание в Лигу чемпионов. Одной из задач была победа в Кубке России, но с ней "Спартак" не справился. Если Олег Георгиевич не справится и с попаданием в Лигу чемпионов, не исключено, что руководство клуба пойдёт на крайние меры. Хотя контракт у Кононова, как мы знаем, рассчитан на полтора года.

— Какие их главные проблемы?

— Пока "Спартак" играет, так скажем, без запасов. Они стараются играть на результат, но при этом ещё и красиво. Им не хватает стабильности. Особенно неуверенно "Спартак" играет в обороне.