Мамаев: Если бы Соловчук извинился за свои слова, не было бы драки

В Пресненском суде начали допрос подсудимых по делу футболистов. Первым на вопросы отвечает Павел Мамаев.

Павел Мамаев, который перед своим выступлением заболел и потерял голос, первым выступил в суде.

— С Сашей Кокориным мы знакомы с 2011 года. Он и его жена Дарья — друзья нашей семьи, они крёстные моей младшей дочери. Часто отпуска проводим вместе. Кирилл Кокорин мне как младший брат. Знаю его много лет, — сказал Павел. — В тот день мы не собирались ничего отмечать. Просто приехали отдохнуть. Получилось так, что у Кокорина и у меня были выходные.

О конфликте с водителем Виталием Соловчуком Мамаев сказал следующее:

— Я не совсем понял, почему он сказал про петухов. Мы не проявляли к нему никакой агрессии. Конечно, это меня огорчило. Я не видел повода для таких слов. Я принял эти оскорбления персонально к себе и Александру. Считаю, что никто не имеет права без какой-либо причины кого-то оскорблять, — отметил он. — Он не совсем правильно вёл себя в этой ситуации. Мы ни с кем не хотели драться, мы были уставшими и хотели спать. Если бы он объяснил всю ситуацию и извинился, мы бы просто развернулись и ушли. Не было бы драки. Не буду оправдывать себя и свои действия. Скажем так: то, что он говорил, не соответствовало той ситуации.

Также он отметил, что Соловчук первым нанёс удар, который и повлёк за собой драку.

Напомним, Лайф ведёт трансляцию из суда.