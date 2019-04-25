Кокорин: Я не целился стулом в Пака, у меня не было мотива ударить его

Форвард "Зенита" Александр Кокорин рассказал об ударе стулом Дениса Пака.
— Услышал оскорбительное слово и голос Кирилла и решил подойти. Я хотел подсесть, поэтому взял стул и поставил его. Спросил его, кому он это сказал. Он ответил, что мне. Тогда как-то спонтанно я махнул в сторону стул, и он попал в него. Я не целился, у меня не было мотива попасть в него. Он закрывался рукой. После этого Кирилл ударил его ладонью по щеке. Я забрал стул и уже отходил, — говорит Кокорин. — С Паком мы помирились. Я вернулся туда, потому что хотел извиниться перед руководством "Кофемании". Я там часто бываю. Я извинился. Затем подошёл к Паку. Он тоже извинился, и мы помирились.
Ранее в суде допросили Павла Мамаева, который признал свою вину за избиение водителя Соловчука. Также сообщил, что готов принять любое наказание.
"Мы не собирались ничего отмечать". Кокорин и Мамаев оправдываются в суде
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