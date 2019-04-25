Руководство "Динамо" утвердило новый контракт с Крикуновым

Новое соглашение с главным тренером бело-голубых рассчитано на год и будет подписано в ближайшее время.

На собрании Совета директоров ХК "Динамо" Москва, которое состоялось сегодня, было решено утвердить подписание однолетнего контракта с главным тренером бело-голубых Владимиром Крикуновым.

— Контракт я ещё не подписал, но соглашение одобрено. Задачи на сезон будут озвучены позже. Сейчас посмотрим, как пройдёт комплектование состава, — сказал Крикунов Лайфу.

Владимир Крикунов возглавил столичный клуб по ходу минувшего сезона. Под его руководством бело-голубые заняли пятое место в Западной конференции. В плей-офф "Динамо" в первом раунде одолело финский "Йокерит", а на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина потерпело поражение от московского ЦСКА.