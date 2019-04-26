Дубль Тарасенко помог "Сент-Луису" победить "Даллас" Радулова

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Дубль Тарасенко помог "Сент-Луису" победить "Даллас" Радулова

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовали серии второго раунда Кубка Стэнли.

В Сент-Луисе местные "блюзмены" со счётом 3:2 победили "звёзд" из Далласа.

Хозяева площадки в первом периоде вышли вперёд — с передачи Ивана Барбашёва отличился Робби Фабби. "Даллас" отыгрался в середине второго игрового отрезка усилиями Джейсона Спеццы. Под занавес периода Владимир Тарасенко в большинстве вернул "Сент-Луису" лидерство в матче — 2:1.

В начале заключительной 20-минутки Тарасенко увеличил счёт, оформив дубль — 3:1.

В концовке матча Джейми Бенн реализовал численное преимущество "Далласа", но на большее "звёзд" не хватило. 3:2, "Сент-Луис" побеждает в первом матче четвертьфинальной серии.

Во второй игре дня "Бостон Брюинз" дома в овертайме переиграл "Коламбус Блю Джекетс" — 3:2. У победителей дубль оформил Чарли Койл: за пять минут до конца третьего периода форвард счёт сравнял, а в овертайме принёс победу своей команде. Также у "Бостона" отметился голом Ноэль Аккиари, открывший счёт в матче. У "Коламбуса" по шайбе забросили Брэндон Дубински и Пьер-Люк Дюбуа. Российский нападающий "мундиров" Артемий Панарин ограничился результативной передачей.

Кубок Стэнли. 1/4 финала

  • "Сент-Луис" — "Даллас" — 3:2 (в серии 1-0)
  • "Бостон" — "Коламбус" — 3:2 ОТ (в серии 1-0)

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