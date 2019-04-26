Дубль Тарасенко помог "Сент-Луису" победить "Даллас" Радулова

В Сент-Луисе местные "блюзмены" со счётом 3:2 победили "звёзд" из Далласа.
Хозяева площадки в первом периоде вышли вперёд — с передачи Ивана Барбашёва отличился Робби Фабби. "Даллас" отыгрался в середине второго игрового отрезка усилиями Джейсона Спеццы. Под занавес периода Владимир Тарасенко в большинстве вернул "Сент-Луису" лидерство в матче — 2:1.
VLADIMIR TARASENKO GIVES THE BLUES THE LEAD ON THE POWER PLAY!#STLBlues 2 - 1 #GoStars— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 26 апреля 2019 г.
(Game 1) pic.twitter.com/5jWg9rtdPr
В начале заключительной 20-минутки Тарасенко увеличил счёт, оформив дубль — 3:1.
VLADIMIR TARASENKO POTS HIS SECOND GOAL OF THE NIGHT!#STLBlues 3 - 1 #GoStars— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 26 апреля 2019 г.
(Game 1) pic.twitter.com/9URIcKDmJV
В концовке матча Джейми Бенн реализовал численное преимущество "Далласа", но на большее "звёзд" не хватило. 3:2, "Сент-Луис" побеждает в первом матче четвертьфинальной серии.
Во второй игре дня "Бостон Брюинз" дома в овертайме переиграл "Коламбус Блю Джекетс" — 3:2. У победителей дубль оформил Чарли Койл: за пять минут до конца третьего периода форвард счёт сравнял, а в овертайме принёс победу своей команде. Также у "Бостона" отметился голом Ноэль Аккиари, открывший счёт в матче. У "Коламбуса" по шайбе забросили Брэндон Дубински и Пьер-Люк Дюбуа. Российский нападающий "мундиров" Артемий Панарин ограничился результативной передачей.
Кубок Стэнли. 1/4 финала
- "Сент-Луис" — "Даллас" — 3:2 (в серии 1-0)
- "Бостон" — "Коламбус" — 3:2 ОТ (в серии 1-0)
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