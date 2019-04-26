Бразильский боец Фабио Мальдонадо отказался ехать в Россию

Менее чем за сутки до начала турнира Fight Nights Global 93 участник главного боя Фабио Мальдонадо вынужден был заявить организаторам о невозможности своего участия в ивенте. На замену топовому бразильскому бойцу на поединок против непобеждённого российского атлета Анатолия Малыхина выйдет пятикратный чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин.

Причина, по которой Мальдонадо не сможет принять участие в турнире в России, не совсем понятна. Согласно официальному релизу компании FNG, Фабио "в связи с возникшими в Бразилии сложностями не смог вылететь из Бразилии в Москву". В то же время аккаунт спортивного агентства Gagarin Sports Management, представляющий интересы Малыхина, разместил пост со словами: "Фабио Мальдонадо отказался от боя с Малыхиным…".

⚡⚡⚡В связи с тем, что Фабио Мальдонадо отказался от боя с Анатолием и не приехал в Россию . Новым соперником Анатолия Малыхина станет боец из Белоруссии Алексей Кудин. 👊

⠀ pic.twitter.com/0VPBF5UUm5 — Gagarin Sports Management (@Gagarin__SM) 25 апреля 2019 г.

Вряд ли на самом деле речь идёт о неожиданно появившемся страхе в душе Мальдонадо в преддверии боя с пусть и непобеждённым, но малоизвестным россиянином. Как раз-таки Фабио славится своим бесстрашием и отвагой в выступлениях против абсолютно любых соперников…

Заменить бразильца в столь сжатые сроки вызвался популярный и опытный белорусский боец Алексей Кудин. Минчанин по прозвищу Кирпич провёл в клетке 36 поединков, выиграв в 24, уступив в 11, и один бой свёл вничью. После поражения Виктору Пеште в ноябре 2017 года Кудин провёл два поединка: техническим нокаутом одолел Коди Иста и отбился вничью в матче-реванше с Шабаном Ка.

Кудин — базовый тайбоксер, выигравший за годы любительской карьеры пять раз чемпионаты мира. Стилистически Алексей похож на Мальдонадо, но, конечно же, между бойцами есть большая разница в техническом арсенале, и, возможно, этот фактор станет предопределяющим в бою с Малыхиным, проведшим полноценный тренировочный сбор именно под Фабио… В какой форме будет сегодня находиться Кирпич — сложный вопрос, но, по словам организаторов ивента, Алексей прекрасно выглядит! И более того, Алексей не просто тренировался в своё удовольствие, а прошёл учебно-тренировочные сборы в Молдавии. Поглядим, так ли это! Кудину браво за то, что спас турнир FNG 93!