Российский вольник против американского футболиста. Интриги турнира UFC в США

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени во Флориде (США) пройдёт турнир UFC Fight Night 150, в котором именитый бразильский боец Роналдо "Жакаре" Соуза проверит на прочность шведа Джека Херманссона, а в ко-мейн-ивенте калининградский вольник Дмитрий Смоляков постарается с третьей попытки почувствовать вкус победы в американском "восьмиугольнике"…

Изначально соперником топового Соузы должен был стать грозный кубинец Йоэль Ромеро, но чемпион мира — 1999 и финалист Олимпиады-2000 по вольной борьбе заболел воспалением лёгких и сорвал ожидаемый миллионами фанатов супербой средневесов. На замену Ромеро выйдет 30-летний швед Джек Херманссон (19-4-0), занимающий 10-ю строчку рейтинга лучших бойцов средней весовой категории UFC. У скандинава победная серия из трёх поединков, он выиграл крайний бой 30 марта гильотиной у Дэвида Бранча.

Роналдо Соуза (26-6-0) занимает третью строчку рейтинга UFC, находясь в шаговой доступности от чемпионского боя. Проиграв Кевину Гастелуму спорным решением судей, бразилец нокаутировал экс-чемпиона организации Криса Вайдмана. Успех в бою с Йоэлем Ромеро гарантировал бы 39-летнему Роналдо встречу с чемпионом, но вряд ли это станет возможно в случае победы над Джеком Херманссоном, который выйдет на схватку с Жакаре в статусе "жертвенного агнца". Но сколько раз мир ММА был шокирован неожиданными развязками?

Дмитрий Смоляков (9-2-0) в 2016 году дебютировал в UFC в статусе непобеждённого бойца, но два поединка в сильнейшей лиге мира заметно подпортили рекорд калининградского бойца. Дмитрий уступил досрочно Луису Энрике Барбозе де Оливейре (болевой приём) и Сирилу Аскеру (нокаут). Выиграв затем на незнакомом даже самым хардкорным фанатам ММА турнире Aslan Challenge в родном Калининграде у Евгения Бовы, Смоляков вновь возвращается в ряды UFC.

На этот раз соперником россиянина станет 30-летний американец Грег Харди (3-1-0) — многообещающий проспект тяжёлого веса, завершающий все свои выступления нокаутами. Единственное поражение в карьере Харди получено в результате нелегального удара коленом в крайнем поединке против Аллена Краудера. Следует отметить, что Грег — профессиональный игрок в американский футбол с большой аудиторией поклонников, из которого руководство UFC постарается сделать мегазвезду ММА.