Бакланы, Кокорин и Танос. Что может помешать "Зениту" стать чемпионом России?

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Бакланы, Кокорин и Танос. Что может помешать "Зениту" стать чемпионом России?

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Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Михаил Киреев// Public Domain

Математически претендентов на титул чемпиона России осталось четыре, но фактически он только один. Помешать питерскому "Зениту" выиграть золото может ряд только совершенно невообразимых обстоятельств. О подобных чудесах — в материале Лайфа.

Вот так сейчас выглядит шестёрка лучших команд розыгрыша чемпионата России. Накануне в неё ворвался тульский "Арсенал", разгромивший московский "Спартак". Пряничная команда не только повысила свои шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона, но и выступила в роли палача красно-белых: именно после этого поражения "Спартак" потерял даже математические шансы стать чемпионом в этом году.

<p>Топ-6 клубов РПЛ после 25-го тура. Фото: © <a href="https://premierliga.ru/tournaments/championship/tournament-table/" target="_blank">premierliga.ru</a></p>

Это означает, что претендентов осталось только четыре: "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар". Но если смотреть на вещи чисто медицински, то чемпионская гонка находится в состоянии клинической смерти. Питерцам необходимо в пяти оставшихся играх, три из которых — домашние, набрать всего семь очков, чтобы гарантированно остаться на вершине. Поэтому для того, чтобы они упустили чемпионство, явно должна случиться какая-то фантасмагория! Что же может помешать "Зениту"?

Бакланы с "Крестовского"

Помните сказание о бакланах, которые испортили крышу на новом стадионе "Зенита"? А что, если эта группировка решит вернуться в бандитский Петербург и подпортить жизнь команде Семака? Тут уже придётся иначе взглянуть на то, что целых три матча из оставшихся пяти пройдут на домашнем стадионе. Выходит Дзюба один на один с Акинфеевым в игре с ЦСКА, а тут у него внезапно отбирает мяч пернатый легионер. Вот это был бы сюжет!

Манекены Заболотного

Пару месяцев назад все смеялись над нападающим Антоном Заболотным, который врезался в манекен на тренировке и рухнул на газон. Да, это выглядит забавно, всё это можно списать на недостаток техники у российского форварда. Но разве кто-то сомневается в мастерстве, например, чемпиона мира Килиана Мбаппе, который наколотил уже 30 голов в чемпионате Франции в этом году? А ведь он на днях тоже получил подкат от манекена.

Так что пластиковую угрозу нельзя недооценивать. Если, например, Дзюба и Азмун вдруг получат травмы в таких вот безобидных ситуациях, то сколько штрафных придётся забивать за матч Ярославу Ракицкому, чтобы "Зенит" продолжал побеждать?! Да там даже Магомед Оздоев целовать лысину украинца устанет!

Возвращение Кокорина

<p>Фото: © РИА &#34;Новости&#34; / Алексей Куденко</p>

Судебный процесс над Александром Кокориным, судя по всему, выходит на финишную прямую. Вчера форвард "Зенита" очень уверенно давал показания, чем порой ставил в тупик даже прокурора. Что, если его в итоге признают невиновным и отпустят уже во время майских праздников? Тогда Александр как раз успеет на концовку чемпионата России.

Сергей Семак включал Кокорина в заявку даже на Лигу Европы, когда дело ещё только-только раскручивалось и освобождением из-под стражи даже и не пахло. Наверняка главный тренер захочет поддержать своего нападающего и после его возвращения. Но вот только в какой сейчас форме Александр? Что с его коленом? Вдруг ему доверят место в основном составе, а он будет транжирить моменты, боясь попасть в какого-нибудь чиновника на трибунах? Какое уж тут чемпионство?!

Костюмы Семака

<p>Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА &#34;Новости&#34;</p>

Икона стиля "Зенита", которая регулярно принимает участие в матчах, — это, увы, не Маркизио, а Сергей Семак. Главный тренер питерцев на каждый весенний матч представляет публике свой новый лук. То чиносы и жилетка с капюшоном, то костюм-тройка, то куртка, свитер и треники...

Но что, если на оставшиеся матчи у Сергея Богдановича не осталось стильных комбинаций? Или ему просто уже надоели все его костюмы? Может, тогда он вообще не захочет появляться на бровке. Команда останется не только без психологической, но и без тактической поддержки специалиста во время важнейших игр. А как без этого побеждать?

Танос из "Мстителей"

<p>Фото: © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3090803/" target="_blank">kinopoisk.ru</a></p>

Главный злодей из "Войны бесконечности" вернётся и в "Финале", чтобы снова сразиться с Мстителями. Герои попытаются отменить события щелчка Безумного Титана, после которого исчезла половина населения Земли. Но что, если Танос снова одержит победу? Тогда нас ждёт ещё один щёлчок и очередной беспорядочный геноцид.

О'кей, мы, конечно, не верим, что половина состава "Зенита" просто испарится из-за событий какого-то там фильма. Но в социальных сетях уже появилась куча приложений, которые предлагают проверить, попадёте ли вы под массовое истребление в виртуальном пространстве. Если условный Маркизио останется без соцсетей, он явно впадёт в депрессию, что скажется на микроклимате в команде. Настрой итальянца передастся остальным — и всё, пиши пропало.

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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