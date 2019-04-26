Бакланы, Кокорин и Танос. Что может помешать "Зениту" стать чемпионом России?

Математически претендентов на титул чемпиона России осталось четыре, но фактически он только один. Помешать питерскому "Зениту" выиграть золото может ряд только совершенно невообразимых обстоятельств. О подобных чудесах — в материале Лайфа.

Вот так сейчас выглядит шестёрка лучших команд розыгрыша чемпионата России. Накануне в неё ворвался тульский "Арсенал", разгромивший московский "Спартак". Пряничная команда не только повысила свои шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона, но и выступила в роли палача красно-белых: именно после этого поражения "Спартак" потерял даже математические шансы стать чемпионом в этом году.

Это означает, что претендентов осталось только четыре: "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар". Но если смотреть на вещи чисто медицински, то чемпионская гонка находится в состоянии клинической смерти. Питерцам необходимо в пяти оставшихся играх, три из которых — домашние, набрать всего семь очков, чтобы гарантированно остаться на вершине. Поэтому для того, чтобы они упустили чемпионство, явно должна случиться какая-то фантасмагория! Что же может помешать "Зениту"?

Бакланы с "Крестовского"

Узнали сколько стоит защита от птиц и смеёмся всей стаей. Готовы улететь сами за половину этой суммы — Крестовский баклан (@zenitbaklan) 22 августа 2017 г.

Помните сказание о бакланах, которые испортили крышу на новом стадионе "Зенита"? А что, если эта группировка решит вернуться в бандитский Петербург и подпортить жизнь команде Семака? Тут уже придётся иначе взглянуть на то, что целых три матча из оставшихся пяти пройдут на домашнем стадионе. Выходит Дзюба один на один с Акинфеевым в игре с ЦСКА, а тут у него внезапно отбирает мяч пернатый легионер. Вот это был бы сюжет!

Манекены Заболотного

Пару месяцев назад все смеялись над нападающим Антоном Заболотным, который врезался в манекен на тренировке и рухнул на газон. Да, это выглядит забавно, всё это можно списать на недостаток техники у российского форварда. Но разве кто-то сомневается в мастерстве, например, чемпиона мира Килиана Мбаппе, который наколотил уже 30 голов в чемпионате Франции в этом году? А ведь он на днях тоже получил подкат от манекена.

Quand t'as trop fêter le titre... âmes sensibles s'abstenir. 🙄🤣

When you enjoyed the title very much... sensitive people, be careful. 🙄🤣

Bravo pour le triplé petit @KMbappe 😉 pic.twitter.com/B8dXbWUgEC — Thomas Meunier (@ThomMills) 22 апреля 2019 г.

Так что пластиковую угрозу нельзя недооценивать. Если, например, Дзюба и Азмун вдруг получат травмы в таких вот безобидных ситуациях, то сколько штрафных придётся забивать за матч Ярославу Ракицкому, чтобы "Зенит" продолжал побеждать?! Да там даже Магомед Оздоев целовать лысину украинца устанет!

Возвращение Кокорина

Судебный процесс над Александром Кокориным, судя по всему, выходит на финишную прямую. Вчера форвард "Зенита" очень уверенно давал показания, чем порой ставил в тупик даже прокурора. Что, если его в итоге признают невиновным и отпустят уже во время майских праздников? Тогда Александр как раз успеет на концовку чемпионата России.

Сергей Семак включал Кокорина в заявку даже на Лигу Европы, когда дело ещё только-только раскручивалось и освобождением из-под стражи даже и не пахло. Наверняка главный тренер захочет поддержать своего нападающего и после его возвращения. Но вот только в какой сейчас форме Александр? Что с его коленом? Вдруг ему доверят место в основном составе, а он будет транжирить моменты, боясь попасть в какого-нибудь чиновника на трибунах? Какое уж тут чемпионство?!

Костюмы Семака

Икона стиля "Зенита", которая регулярно принимает участие в матчах, — это, увы, не Маркизио, а Сергей Семак. Главный тренер питерцев на каждый весенний матч представляет публике свой новый лук. То чиносы и жилетка с капюшоном, то костюм-тройка, то куртка, свитер и треники...

Но что, если на оставшиеся матчи у Сергея Богдановича не осталось стильных комбинаций? Или ему просто уже надоели все его костюмы? Может, тогда он вообще не захочет появляться на бровке. Команда останется не только без психологической, но и без тактической поддержки специалиста во время важнейших игр. А как без этого побеждать?

Танос из "Мстителей"

Главный злодей из "Войны бесконечности" вернётся и в "Финале", чтобы снова сразиться с Мстителями. Герои попытаются отменить события щелчка Безумного Титана, после которого исчезла половина населения Земли. Но что, если Танос снова одержит победу? Тогда нас ждёт ещё один щёлчок и очередной беспорядочный геноцид.

О'кей, мы, конечно, не верим, что половина состава "Зенита" просто испарится из-за событий какого-то там фильма. Но в социальных сетях уже появилась куча приложений, которые предлагают проверить, попадёте ли вы под массовое истребление в виртуальном пространстве. Если условный Маркизио останется без соцсетей, он явно впадёт в депрессию, что скажется на микроклимате в команде. Настрой итальянца передастся остальным — и всё, пиши пропало.