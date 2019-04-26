Отец разбившегося футболиста "Кардиффа" умер через три месяца после гибели сына

Официальной причиной смерти 58-летнего аргентинца Орасио Салы называют сердечный приступ.

Отец футболиста Эмилиано Салы, разбившегося во время перелёта через Ла-Манш, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nación. 58-летний Орасио Сала умер в своём доме в аргентинском Прогресо. Сердце мужчины не выдержало трагической кончины его 28-летнего сына.

Напомним, 22 января самолёт с футболистом британского клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Салой пропал с экранов радаров. Его удалось обнаружить только 3 февраля. Ещё спустя четыре дня было извлечено из-под обломков тело футболиста.

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