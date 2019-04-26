Капитан ЦСКА: После победы в Кубке Гагарина слежу за Кубком Стэнли

Сергей Андронов признался, что болеет за российских игроков в НХЛ, но сам о переезде за океан пока не говорит.

Капитан хоккейного ЦСКА Сергей Андронов в интервью "Советскому спорту" рассказал, что после окончания сезона КХЛ теперь следит за баталиями за океаном. Однако уедет ли он сам в НХЛ, пока вопрос.

— За баталиями Кубка Стэнли следите? – Теперь да, за нашими в основном. За Тарасенко, он мне, кстати, позвонил, поздравил с победой. За Панариным, Радуловым. Там у них весело. А вот смотреть матчи буду по возможности. Надо же знать, чем это всё закончится. Командных предпочтений у меня нет, поэтому буду болеть за наших ребят.

— Из-за океана доносятся новости, что капитаном ЦСКА интересуется "Торонто". – Пока без каких-либо комментариев. Всё еще в самой предварительной стадии, настолько предварительной, что и загадывать нечего.

— Не страшно вступать в ту же реку второй раз? – По этому поводу есть определённые мысли, и их будет ещё больше, и при возникновении вариантов мы всё это будем обсуждать — с близкими, в команде, с потенциальными работодателями. Но пока как-то конкретизировать нечего.

Дубль Тарасенко помог "Сент-Луису" победить "Даллас" Радулова