Хэмилтон об остановке практики "Формулы-1" в Баку: Посмотрю "Игру престолов"

Пятикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон выразил смешанные чувства в связи с досрочной остановкой сессии свободных заездов на Гран-при Азербайджана. Британец поругал организаторов, но времени даром терять не стал.
Как можно было не проверить и не закрепить люки? Ну, зато у меня появилось лишнее время, чтобы посмотреть "Игру престолов"
Льюис Хэмилтон
⚔️👀 pic.twitter.com/MFhQ6aqGY0— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 апреля 2019 г.
Напомним, первая практика в Баку завершилась всего через 13 минут после начала из-за инцидента с канализационным люком, который повредил болид Williams. Сейчас началась вторая практика.
Льюис Хэмилтон лидирует в общем зачёте в этом сезоне, опережая своего партнёра Валттери Боттаса на шесть баллов.
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