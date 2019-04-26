Хэмилтон об остановке практики "Формулы-1" в Баку: Посмотрю "Игру престолов"

Британский гонщик возмутился халатностью организаторов и принялся смотреть сериал.

Пятикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон выразил смешанные чувства в связи с досрочной остановкой сессии свободных заездов на Гран-при Азербайджана. Британец поругал организаторов, но времени даром терять не стал.

Как можно было не проверить и не закрепить люки? Ну, зато у меня появилось лишнее время, чтобы посмотреть "Игру престолов" Льюис Хэмилтон

Напомним, первая практика в Баку завершилась всего через 13 минут после начала из-за инцидента с канализационным люком, который повредил болид Williams. Сейчас началась вторая практика.

Льюис Хэмилтон лидирует в общем зачёте в этом сезоне, опережая своего партнёра Валттери Боттаса на шесть баллов.