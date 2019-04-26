Квят разбил машину на трассе в Баку в свой день рождения

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Квят разбил машину на трассе в Баку в свой день рождения

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Фото: © twitter/Formula 1

Из-за аварии с участием российского гонщика вторая сессия свободных заездов была на время остановлена.

Российский гонщик Даниил Квят, который сегодня, 26 апреля, отмечает 25-й день рождения, попал в аварию на трассе в Баку. Во время второй тренировочной практики уроженец Уфы врезался в стену в седьмом повороте. После жёсткого контакта подвеска на болиде оказалась сломана, а тормоза загорелись. Вероятно, гонщик Toro Rosso не совладал с машиной как раз из-за перегрева.

Сессия была на время остановлена, но в итоге продолжилась. При этом Квят до аварии сумел показать быстрый круг, благодаря которому он в итоговом протоколе разместился на шестом месте: впереди своего напарника по Toro Rosso Александра Албона и гонщика Red Bull Пьера Гасли.

Напомним, первая практика на Гран-при Азербайджана завершилась спустя 13 минут из-за аварии гонщика Williams Джорджа Рассела. Вторую практику британец в итоге пропустил, потому что его болид не успели восстановить.

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