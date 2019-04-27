Сибирский Спартак уничтожил белорусского соперника на турнире в Мытищах

Главным событием прошедшего в Подмосковье ивента стал супербой в тяжёлом весе между непобеждённым проспектом Анатолием Малыхиным и топовым белорусским бойцом Алексеем Кудиным. Как Лайф сообщал ранее, изначально противником Малыхина должен был стать прекрасно известный в России по валидольному бою с Фёдором Емельяненко Фабио Мальдонадо. Но буквально за сутки бразилец сообщил организаторам о невозможности прибытия в Москву… В кратчайшие сроки оппонентом Анатолия был выбран пятикратный чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин. Чуда в этом сражении не случилось. Сибирский Спартак завершил поединок во втором раунде, избив именитого ударника в партере. К чести Кудина стоит отметить, что он стал единственным из пяти соперников Малыхина, кому удалось довести бой с перспективным тяжеловесом до второго раунда. По окончании поединка Алексей попросил россиянина дать ему реванш, но Анатолий оставил эту просьбу без ответа…
В со-главном бою вечера в клетке сошлись претенденты на вакантный титул чемпиона Fight Nights Global в легком весе (70.3 кг) Куат Хамитов (Казахстан) и Нариман Аббасов (Азербайджан). "Найман" из Алматы успешно провел первый раунд, проведя на сопернике в партере фактически пять минут. Во втором Аббасов уже не позволил себя перевести на спину, пытаясь отработать с Хамитовым в стойке. Следующие три раунда также прошли в подобной манере: Нариман пытался попасть по сопернику правым оверхендом, а казахстанец чаще угрожал левым джебом. Соперникам не удалось устроить друг другу "кровавой бани", которую совсем недавно закатили участники чемпионского поединка в полусреднем весе Дмитрий Бикрев и Максим Буторин. В итоге большинством судейских голосов новым обладателем пояса в легком весе стал Нариман Аббасов, отработавший большую часть боя в атакующей манере. Хамитов оказался не согласен с данным решением, признав победителем именно себя. Нельзя не отметить тот факт, что "Найман" не смог уложиться в рамки легкой весовой категории, выйдя на схватку с желтой карточкой (минус один балл). Именно это обстоятельство и сыграло свою роль в определении победителя, ведь судьи признали победу азербайджанца со счетом 48:47, то есть Куату не хватило того самого снятого балла для ничейного результата…
Из других поединков отметим бой в полутяжелом весе между младшим братом экс-чемпиона Bellator Виталия Минакова — Дмитрием и дагестанцем Артуром Алискеровым. К началу третьего раунда счет по раундам был 1:1 и в решающей концовке боя более активным в стойке оказался Артур, сумевший нанести первое в карьере Минакова поражение.
FIGHT NIGHTS GLOBAL 93
26 апреля, Мытищи, "Арена Мытищи"
Результаты турнира
- Св. 93 кг. Анатолий Малыхин победил Алексея Кудина (ТКО, 3:32 2р.).
- 70.3 кг. Титульный бой. Нариман Аббасов победил Куата Хамитова (большинством судейских голосов).
- 93.0 кг. Артур Алискеров победил Дмитрия Минакова (раздельное решение судей).
- 83.9 кг. Нодар Кудухашвили победил Рамазана Гамзатова (большинством судейских голосов).
- Св. 93 кг. Сергей Ананин победил Асара Кульбатырова (единогласное решение судей).
- 77.1 кг. Магомед Исаев победил Армана Карапетяна (удушающий прием, 4:44 1р.).
- 77.1 кг. Шамиль Рамазанов победил Заура Исаева (единогласное решение судей)
- 70.3 кг. Узаир Абдураков победил Максима Паньшина (единогласное решение судей).
- 56.7 кг. Магомедрасул Гаджиев победил Николая Шахобова (ТКО, 3:47 1р.).
- 70.3 кг. Камиль Магомедов победил Аймана Хаджиманова (удушающий прием, 1:56 1р.).
- 65.8 кг. Олег Коротков победил Рустама Исламова (единогласное решение судей).
- 61.2 кг. Науруз Дзамихов победил Замана Камчибекова (ТКО, 4:57 1р.).
- 83.9 кг. Ислам Цечоев победил Гагаша Имамалиева (ТКО, 4:20 1р.).
- 70.3 кг. Камиль Абдулазизов победил Павла Сундукова (удушающий прием, 2:25 1р.).
- 83.9 кг. Магомедзагит Исалов победил Гаджимагомеда Магомадова (болевой прием, 1:33 1р.).
- 77.1 кг. Мурад Рамазанов победил Улугбека Осканова (удушающий прием, 3:18 2р.).
- 77.1 кг. Камал Магомедов победил Алманбета Жаныбекова (удушающий прием, 0:43 1 р.).
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