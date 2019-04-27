Сибирский Спартак уничтожил белорусского соперника на турнире в Мытищах

Вчера, 26 апреля, в Мытищах промоутерская компания Fight Nights Global совместно с организацией Golden Team Championship провели совместный турнир Кубок Арены "Мытищи", в ходе которого зрителям был предложен 8-часовой марафон поединков по ММА.

Главным событием прошедшего в Подмосковье ивента стал супербой в тяжёлом весе между непобеждённым проспектом Анатолием Малыхиным и топовым белорусским бойцом Алексеем Кудиным. Как Лайф сообщал ранее, изначально противником Малыхина должен был стать прекрасно известный в России по валидольному бою с Фёдором Емельяненко Фабио Мальдонадо. Но буквально за сутки бразилец сообщил организаторам о невозможности прибытия в Москву… В кратчайшие сроки оппонентом Анатолия был выбран пятикратный чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин. Чуда в этом сражении не случилось. Сибирский Спартак завершил поединок во втором раунде, избив именитого ударника в партере. К чести Кудина стоит отметить, что он стал единственным из пяти соперников Малыхина, кому удалось довести бой с перспективным тяжеловесом до второго раунда. По окончании поединка Алексей попросил россиянина дать ему реванш, но Анатолий оставил эту просьбу без ответа…

В со-главном бою вечера в клетке сошлись претенденты на вакантный титул чемпиона Fight Nights Global в легком весе (70.3 кг) Куат Хамитов (Казахстан) и Нариман Аббасов (Азербайджан). "Найман" из Алматы успешно провел первый раунд, проведя на сопернике в партере фактически пять минут. Во втором Аббасов уже не позволил себя перевести на спину, пытаясь отработать с Хамитовым в стойке. Следующие три раунда также прошли в подобной манере: Нариман пытался попасть по сопернику правым оверхендом, а казахстанец чаще угрожал левым джебом. Соперникам не удалось устроить друг другу "кровавой бани", которую совсем недавно закатили участники чемпионского поединка в полусреднем весе Дмитрий Бикрев и Максим Буторин. В итоге большинством судейских голосов новым обладателем пояса в легком весе стал Нариман Аббасов, отработавший большую часть боя в атакующей манере. Хамитов оказался не согласен с данным решением, признав победителем именно себя. Нельзя не отметить тот факт, что "Найман" не смог уложиться в рамки легкой весовой категории, выйдя на схватку с желтой карточкой (минус один балл). Именно это обстоятельство и сыграло свою роль в определении победителя, ведь судьи признали победу азербайджанца со счетом 48:47, то есть Куату не хватило того самого снятого балла для ничейного результата…

Из других поединков отметим бой в полутяжелом весе между младшим братом экс-чемпиона Bellator Виталия Минакова — Дмитрием и дагестанцем Артуром Алискеровым. К началу третьего раунда счет по раундам был 1:1 и в решающей концовке боя более активным в стойке оказался Артур, сумевший нанести первое в карьере Минакова поражение.

FIGHT NIGHTS GLOBAL 93

26 апреля, Мытищи, "Арена Мытищи"

Результаты турнира