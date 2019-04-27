Супервыстрел Ерёменко принёс "Ростову" лишь ничью в игре с аутсайдером

"Анжи" сравнял счёт усилиями молодого Камиля Закирова, забившего дебютный гол в карьере.

Мечты "Ростова" о попадании в еврокубки продолжают растворяться в суровой реальности российского чемпионата. Команда Валерия Карпина вроде бы должна была поймать кураж после победы над "Спартаком", но на деле теряет очки во второй игре подряд.

На этот раз ростовчане на выезде не сумели расправиться с записным аутсайдером почти любого матча — махачкалинским "Анжи". Хотя предпосылки для этого были, и какие! Роман Ерёменко на 35-й минуте вколотил сумасшедший гол в ворота дагестанского клуба, мощнейшим ударом уложив мяч в дальнюю девятку.

Но махачкалинцев это обстоятельство ни капли не смутило. Во втором тайме "Анжи" плёл кружева у чужих ворот, и это завершилось в итоге дебютным голом молодого воспитанника клуба Камиля Закирова, который сначала срежиссировал эту атаку, а затем первым успел на добивание. Этот мяч стал первым в карьере 20-летнего полузащитника.

В итоге — 1:1. "Ростов" теряет важнейшие два очка в битве за попадание в еврокубковую зону, а "Анжи" приобретает важнейший балл в борьбе за выживание.

РПЛ, 26-й тур.

"Анжи" — "Ростов" — 1:1.

Голы: Ерёменко 35' (0:1), Закиров 77' (1:1).