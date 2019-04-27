"Боруссия" проиграла рурское дерби и открыла "Баварии" путь к чемпионству

Дортмундцев не спас даже гол бывшего футболиста питерского "Зенита" Акселя Витселя.

Чемпионская гонка в Германии, кажется, может внезапно завершиться (не де-юре, но де-факто) уже завтра, хотя до конца турнира останется ещё три тура. Дело в том, что один из двух претендентов на титул потерпел поражение. "Боруссия" в сложнейшем для себя матче не сумела добиться победы в рурском дерби. Дортмундцы уступили принципиальному сопернику — гельзенкирхенскому "Шальке 04" со счётом 2:4.

На 85-й минуте у фанатов чёрно-жёлтых зажглась надежда, когда бывший футболист "Зенита" Аксель Витсель сделал счёт 2:3. Оставалось забить всего один гол, чтобы сравнять счёт, однако бросившаяся атаковать "Боруссия" наоборот пропустила мяч в свои ворота.

Итоговый счёт — 4:2 — в пользу гельзенкирхенцев. "Боруссия" плачет, а "Шальке" смеётся.

Это поражение, скорее всего, станет для дортмундцев роковым. Они долгое время лидировали в турнирной таблице, но затем начали терять очки, подпустили "Баварию" максимально близко, а потом без шансов проиграли мюнхенцам в очной встрече и потеряли лидерство. Оставалось только надеяться на ошибки соперников.

Но поскольку "Боруссия" оступилась сама, теперь надежды умирают. До "Баварии" по-прежнему одно очко, при этом мюнхенцы проведут свой матч этого тура завтра. Если они победят скромный "Нюрнберг", то оторвутся уже на четыре очка, и смогут оформить чемпионский титул досрочно.