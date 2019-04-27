Вылетевшая на поле утка стала главной героиней матча РПЛ

"Динамо" и "Ахмат" завершили встречу со счётом 0:0, поэтому все принялись обсуждать незваного гостя.

Матч "Динамо" с "Ахматом" получился не самым захватывающим. Команды за 90 с лишним минут не сумели забить ни одного гола, а потому самым захватывающим моментом встречи остался незапланированный визит утки на газон "Арены Химки". Птица прилетела на поле в самом начале матча, немного посмотрела футбол, а затем покинула стадион.

Ничего особенного, просто утка на матче «Динамо». pic.twitter.com/i5ANHxEiKa — Ilya Egorov (@ilegorov) 27 апреля 2019 г.

В Сети тут же вспомнили фамилию известного комментатора.

Вaсилий Уткин посетил матч Динамо — Ахмат pic.twitter.com/dtPIy2njnK — #ВГИК (@vgikofficial) 27 апреля 2019 г.

У утки появился даже свой аккаунт в "Твиттере". Но, поскольку комментаторы не сразу разобрались с полом птицы, называется он вот так.

Я - именно то, что запомнилось вам с этого матча#ДинамоАхмат

P.S.: @shhhnyak Я вообще-то утка, но для тебя могу быть тем, кем пожелаешь 🦆 — Химкинский селезень (@selezen_khimki) 27 апреля 2019 г.

РПЛ, 26-й тур.

"Динамо" — "Ахмат" — 0:0.