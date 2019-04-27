Вылетевшая на поле утка стала главной героиней матча РПЛ

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Вылетевшая на поле утка стала главной героиней матча РПЛ

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"Динамо" и "Ахмат" завершили встречу со счётом 0:0, поэтому все принялись обсуждать незваного гостя.

Матч "Динамо" с "Ахматом" получился не самым захватывающим. Команды за 90 с лишним минут не сумели забить ни одного гола, а потому самым захватывающим моментом встречи остался незапланированный визит утки на газон "Арены Химки". Птица прилетела на поле в самом начале матча, немного посмотрела футбол, а затем покинула стадион.

В Сети тут же вспомнили фамилию известного комментатора.

У утки появился даже свой аккаунт в "Твиттере". Но, поскольку комментаторы не сразу разобрались с полом птицы, называется он вот так.

РПЛ, 26-й тур.

"Динамо" — "Ахмат" — 0:0.

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