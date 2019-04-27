Вылетевшая на поле утка стала главной героиней матча РПЛ

Матч "Динамо" с "Ахматом" получился не самым захватывающим. Команды за 90 с лишним минут не сумели забить ни одного гола, а потому самым захватывающим моментом встречи остался незапланированный визит утки на газон "Арены Химки". Птица прилетела на поле в самом начале матча, немного посмотрела футбол, а затем покинула стадион.
Ничего особенного, просто утка на матче «Динамо». pic.twitter.com/i5ANHxEiKa— Ilya Egorov (@ilegorov) 27 апреля 2019 г.
В Сети тут же вспомнили фамилию известного комментатора.
Вaсилий Уткин посетил матч Динамо — Ахмат pic.twitter.com/dtPIy2njnK— #ВГИК (@vgikofficial) 27 апреля 2019 г.
У утки появился даже свой аккаунт в "Твиттере". Но, поскольку комментаторы не сразу разобрались с полом птицы, называется он вот так.
Я - именно то, что запомнилось вам с этого матча#ДинамоАхмат— Химкинский селезень (@selezen_khimki) 27 апреля 2019 г.
P.S.: @shhhnyak Я вообще-то утка, но для тебя могу быть тем, кем пожелаешь 🦆
РПЛ, 26-й тур.
"Динамо" — "Ахмат" — 0:0.
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