Три очка Панарина помогли "Коламбусу" победить "Бостон" в Кубке Стэнли

Российский форвард был признан первой звездой игрового дня после того, как забросил две шайбы в матче.

"Коламбус Блю Джекетс" во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли в овертайме со счётом 3:2 победил "Бостон Брюинз". Главным героем встречи стал российский нападающий "мундиров" Артемий Панарин, отметившийся дублем и результативной передачей.

"Бостон" в первом периоде вышел вперёд, отличился Мэтт Гжельцык, реализовав большинство. В самом начале второй 20-минутки команды обменялись шайбами: сначала Артемий Панарин наказал соперника за удаление, а спустя минуту Давид Пастрняк вновь вернул "Бостону" лидерство в матче — 2:1.

ARTEMI PANARIN HAMMERS HOME THE SETH JONES DISH TO TIE IT UP AT 1!#NHLBruins 1 - 1 #CBJ

(BOS Leads Series 1-0) pic.twitter.com/BOJP2oqFUX — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 28 апреля 2019 г.

На экваторе игры Панарин броском с острого угла снова сделал счёт ничейным, оформив дубль — 2:2.

OH MY! ARTEMI PANARIN WITH AN ABSOLUTELY GORGEOUS SNIPE TO TIE IT UP!#NHLBruins 2 - 2 #CBJ

(BOS Leads Series 1-0) pic.twitter.com/Oz4AwxVuM3 — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 28 апреля 2019 г.

В третьем периоде команды не сумели отличиться. Победу "Коламбусу" во втором овертайме принёс Мэтт Дюшен. Счёт в серии стал равным — 1-1.

Кубок Стэнли. 1/4 финала

"Бостон" — "Коламбус" — 2:3 ОТ (в серии 1-1)

"Сент-Луис" — "Даллас" — 2:4 (в серии 1-1)

"Айлендерс" — "Каролина" — 0:1 ОТ (в серии (0-1)

"Сан-Хосе" — "Колорадо" — 5:2 (в серии 1-0)