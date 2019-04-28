Магомед Исмаилов эффектно вернулся в клетку на турнире АСА

Накануне в Москве промоутерская компания Absolute Championship Akhmat определила трёх первых чемпионов в весовых категориях до 56,7 кг, 77,1 кг и 83,9 кг в рамках турнира АСА 95. Также значимым событием для лиги стал дебют в организации топового дагестанского бойца Магомеда Исмаилова, вышедшего на поединок против многократного чемпиона мира по боевому самбо Вячеслава Василевского.

Претендент на пояс чемпиона в наилегчайшем весе Юнус Евлоев (23-8-0) подтвердил статус фаворита в бою с бразильским проспектом Жозиелем Сильвой (11-2-0), выиграв пятираундовый поединок единогласным решением судей.

В средней весовой категории другой представитель бойцовского клуба "Ахмат" Саламу Абдурахманов (12-1-0) продолжил свою победную серию, одолев экзотическим удушающим приёмом "Анаконда" матёрого американского бойца Бретта Купера.

Главным событием вечера стал титульный поединок в полусредней весовой категории, в котором сошлись экс-чемпион АСВ Альберт Туменов (21-4-0) и экс-чемпион WFCA Мурад Абдулаев (18-4-0). Для дагестанского бойца успех в данном бое мог бы конвертироваться в третий подряд пояс в российских организациях: помимо чемпионства в WFCA Абдулаев был лучшим и в организации М-1 Global. Для Туменова же главной мотивацией на успех была жажда реваншироваться за поражение Мураду в уже далёком 2011 году.

Как и предполагалось, поединок прошёл по большей части в стойке: Эйнштейн сделал акцент на свою боксёрскую мощь, тогда как Абдулаев на протяжении всего боя угрожал противнику неожиданными ударами ног и жёстким левым хуком. Но по ходу боя стало очевидным, что представитель Кабардино-Балкарии прекрасно подготовился к стилю оппонента, видя все креативные задумки дагестанца в ещё самом зародыше. Ключевым в этом противостоянии стало домашнее задание Туменова, состоящее из неожиданных переводов в партер, к которым, как оказалось, Охотник оказался не готов… Прекрасный геймплан, сделавший из Альберта Туменова чемпиона АСА!

Одним из самых ожидаемых событий ивента АСА 95 стал бой в среднем весе между Магомедом Исмаиловым (14-2-1) и Вячеславом Василевским (33-7-0). В ходе предматчевой пресс-конференции оба соперника пообещали журналистам провести поединок в атакующем стиле в стойке и, как показал ход скоротечного противостояния, — слово они держать умеет! К сожалению, для фанатов ММА поединок завершился уже на первых минутах стартового раунда: Исмаилов, войдя в клинч с соперником, сумел нанести несколько жёстких апперкотов, завершив красивую комбинацию правым хуком, отправившим Василевского на канвас. Прекрасная победа Магомеда, которая наверняка сделает возможным проведение второго поединка с топовым Владимиром Минеевым…

Ещё одним значимым событием прошедшего турнира стал поединок в полусредней весовой категории, в котором встретились экс-чемпион WFCA из Грозного Беслан Ушуков (17-3-0) и многократный чемпион мира по ММА из Махачкалы Гаджимурад Хирамагомедов (8-3-0). Бой негласно носил статус претендентского, а по накалу был сопоставим с чемпионским. Оба бойца включились на полную с первых же секунд, результатом чего стала "сечка" на лице Беслана и несколько нокдаунов, полученных Гаджимурадом.

Во втором раунде скорости атак немного сократились, соперники стали работать более расчётливо: Хирамагомедов пытался потрясти соперника фирменными ударами локтями, а Ушуков не терял надежды перевести оппонента на канвас. На финальную пятиминутку сил больше осталось у чеченского спортсмена, в итоге сумевшего провести необходимый тейкдаун и вырвать победу раздельным решением. С большой долей вероятности Беслан Ушуков проведёт свой следующий бой против чемпиона Альберта Туменова, а Хирамагомедову для получения титульного шанса будет необходимо как минимум выиграть в двух поединках у топовых соперников.