Американский футболист нокаутировал россиянина на турнире UFC

Некогда небитый и имевший прекрасный рекорд 8-0-0 боец из Калининграда Дмитрий Смоляков продолжает демонстрировать удивительную стабильность в лучшей организации на планете — UFC. Стабильность со знаком минус… Смоляков вновь проиграл в "восьмиугольнике". Это был третий раз подряд.

Удручающее выступление Смолякова на протяжении всего этапа карьеры в UFC лучше всего характеризуют сегодняшние слова президента американской организации Даны Уайта: "Я не знаю, кого этот парень бил в девяти боях, но я хотел бы посмотреть на них". Действительно сложно представить, кого на самом деле побеждал русский богатырь, глядя на утреннее выступление Дмитрия в бою с фактически дебютантом клетки Грегом Харди, проведшим первый бой в ММА меньше года назад… Как Лайф сообщал ранее, темнокожий боец начал свой спортивный путь с американского футбола и вырос до звезды NFL. Харди, несомненно, имеет большие шансы при правильном менеджменте стать звездой UFC, но вряд ли таковой его сделают победы в таких поединках.

Ещё до удара гонга лицо Смолякова, который, к слову, является мастером спорта по вольной борьбе, излучало беспокойство и тревогу. Опасения подтвердились с первых же секунд. По истечении двух минут с начала раунда Дмитрий даже не попытался нанести хоть какой-либо удар в сторону соперника… Зрители увидели несколько замедленных попыток со стороны калининградца провести тейкдаун, но, естественно, это ничем хорошим для Смолякова не закончилось. Россиянин на протяжении всего скоротечного боя пятился назад, всем видом показывая, что не желает размена, будто перед ним стоит не экс-игрок в американский футбол, а чемпион мирового Гран-при К-1. Но, к счастью для всех, эти мучения оказались не вечными: американский боец фактически первой же осмысленной атакой завершил поединок, нанеся по противнику серию добивающих ударов в стойке, а затем и в партере.

Что ждёт в будущем амбициозного Грега Харди, сказать сложно, но для Дмитрия Смолякова всё очевидно — больше в UFC его вряд ли увидят…

Главной же сенсацией прошедшего сегодня утром по московскому времени турнира UFC Fight Night 150 стало поражение топового бразильца Роналду Жакаре Соузы десятому номеру рейтинга средневесов UFC Джеку Херманссону единогласным решением. Шведский воин сотворил сенсацию и теперь вправе рассчитывать на всеобщее мировое признание и даже бой за титул! Тот случай, когда сказка стала былью!