"Локомотив" в нелёгкой борьбе дома победил "Енисей"

Команда Юрия Сёмина в Черкизове победила красноярцев со счётом 2:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

Московский "Локомотив" на домашнем стадионе в упорной борьбе победил гостей из Красноярска. Счёт в этом матче был открыт благодаря автоголу капитана "Енисея" Валерия Кичина на 67-й минуте.

В целом аутсайдер РПЛ достойно сражался с действующим чемпионом страны. Отличную игру провёл вратарь Юрий Нестеренко, на счету которого шесть ярких сейвов. Упорная борьба "Енисея" получила своё вознаграждение: на 84-й минуте полузащитник Михаил Костюков сравнял счёт 1:1.

Но всё же исход встречи решил гол Джефферсона Фарфана на 88-й минуте — 2:1.

"Локо" продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице чемпионата страны с 49 очками. "Енисей" остаётся на последнем месте с шестнадцатью очками.

РПЛ. 26-й тур.

"Локомотив" — "Енисей" — 2:1.

Голы: Кичин 67' (1:0, автогол), Костюков 84' (1:1), Фарфан 88' (2:1).