Аленичев: "Енисей" захотел обыграть "Локомотив", но этого не стоило делать

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение своей команды в матче с "Локомотивом" в Москве.
Пресс-конференция главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева: https://t.co/2CYrKTv742 pic.twitter.com/a6iRG9cmQw— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 28 апреля 2019 г.
— К сожалению для нас, случился автогол, но команда всё равно поверила в свои силы, поверила, что может сравнять счёт, и мы сделали это. Ребята захотели большего — обыграть действующих чемпионов. На мой взгляд, этого не стоило делать. Уже в самом конце начали играть в открытый футбол. "Локомотив" воспользовался контратакой, и Фарфан забил красивый гол, — сказал Аленичев на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, "Локомотив" в нелёгкой борьбе дома выиграл у "Енисея".
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