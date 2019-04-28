Аленичев: "Енисей" захотел обыграть "Локомотив", но этого не стоило делать

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Аленичев: "Енисей" захотел обыграть "Локомотив", но этого не стоило делать

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Наставник красноярской команды назвал причины поражения в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение своей команды в матче с "Локомотивом" в Москве.

— К сожалению для нас, случился автогол, но команда всё равно поверила в свои силы, поверила, что может сравнять счёт, и мы сделали это. Ребята захотели большего — обыграть действующих чемпионов. На мой взгляд, этого не стоило делать. Уже в самом конце начали играть в открытый футбол. "Локомотив" воспользовался контратакой, и Фарфан забил красивый гол, — сказал Аленичев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, "Локомотив" в нелёгкой борьбе дома выиграл у "Енисея".

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