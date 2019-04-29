Чемпионский гол Месси и новый конфуз ПСЖ. Обзор футбольного Евротура

"Барселона" присоединилась к ПСЖ и "Ювентусу" — теперь она тоже официально чемпион своей страны. Борьба за первое место продолжается только в АПЛ и Бундеслиге, и концовки этих чемпионатов обещают быть огненными. Лайф — о главных событиях уик-энда в футбольной Европе.

Испания. Месси приносит "Барселоне" титул

"Барселона" в матче, который должен был принести ей титул, битый час возилась с "Леванте" и никак не могла забить. Но затем на поле вышел Месси и решил все проблемы. Ну а кто, если не Лео?

В итоге "Барса" за три тура до финиша оформляет чемпионство, которое становится для команды уже восьмым за последние 11 лет.

А вот "Реал" внезапно проиграл "Райо". Правда, в турнирных раскладах это ничего не меняет: "сливочные" расположились так, что не смогут ни догнать "Атлетико", ни уступить третье место кому-то из конкурентов. Главная интрига последних туров: кто займёт четвёртое место, дающее право играть в ЛЧ. Претендентов трое: "Валенсия", "Севилья" и "Хетафе", который пока на этой позиции и располагается.

Англия. "Бёрнли" не помог "Ливерпулю"

В Англии продолжается напряжённейшая чемпионская гонка. Сразу две команды набрали уже больше 90 очков, но никто из них пока не гарантировал себе титул. В очередном туре "Ливерпуль" сверхуверенно разобрался с "Хаддерсфилдом", начав забивать с 15-й секунды и доведя итоговый счёт до 5:0.

Но мерсисайдцам сейчас мало просто побеждать, им нужно надеяться на осечку конкурентов. Перед матчем "Бёрнли" и "Манчестер Сити" Юрген Клопп пытался всячески мотивировать записного аутсайдера, даже обещал взять их форварда в свою команду, если тот забьёт в ворота "Сити". Но этого не случилось. Подопечные Пепа Гвардиолы вымучили минимальную победу — 1:0. Причём мяч пересёк линию ворот буквально на считаные миллиметры.

Кроме того, в минувшие выходные встречались прямые соперники за место в четвёрке. "Манчестер Юнайтед" и "Челси" сделали "Арсеналу" подарок, сыграв вничью — 1:1.

Но "канониры" взяли и проиграли "Лестеру" со счётом 0:3.

В итоге перед последними двумя турами ситуация максимально запутанная. При определённом раскладе даже "Тоттенхэм" может не попасть в ЛЧ.

Италия. "Милан" всё дальше от Лиги чемпионов

После победы над "Лацио" "Милан" казался главным претендентом на четвёртое место, дающее право играть в Лиге чемпионов. Но прошло два тура, и ситуация изменилась кардинально. После ничьей с "Пармой" и поражения от "Торино" миланцы опустились на седьмое место и теперь замыкают группу соискателей путёвки в элиту.

Кроме того, в Италии в выходные сыграли суперматч "Интер" — "Ювентус". Правда, учитывая то, что одни уже чемпионы, а других уже вряд ли подвинут с третьего места, особой турнирной интриги в этом противостоянии не было. В итоге 1:1.

Интрига последних туров: кто займёт четвёртое место и вообще попадёт в еврокубки? На ЛЧ претендуют целых пять команд, но не все из них окажутся даже в Лиге Европы. Развязка обещает быть интересной.

Германия. "Боруссия" сделала подарок "Баварии", но та его не приняла

В Германии тоже весело: "Боруссия" и "Бавария" никак не могут решить, кто будет чемпионом в этом году. Мюнхенцы вроде бы разнесли дортмундцев, заняли первую строчку, но оформлять титул не спешат.

"Боруссия" проиграла рурское дерби "Шальке" — казалось бы, всё, шансов больше нет.

Но что делает "Бавария"? Играет вничью с командой из зоны вылета!

Кажется, никто не хочет становиться чемпионом, но кому-то всё же придётся. Интрига за три тура до финиша живее всех живых.

Франция. ПСЖ снова опозорился

Французский суперклуб со своим суперсоставом, казалось бы, должен выигрывать все турниры на раз-два, но не тут-то было. Сначала ПСЖ невообразимым образом вылетел из Лиги чемпионов, затем влетел 1:5 в матче, в котором должен был оформлять чемпионство, и вот новый конфуз.

В финале Кубка Франции парижане вели у "Ренна" со счётом 2:0, но умудрились упустить победу. Их соперник сначала сравнял счёт, а затем вырвал трофей в серии пенальти.