Что из спортивного смотреть и за кого болеть на майских праздниках?

Шашлыки и дачи на майских праздниках — это, конечно, отлично, но скрасить большие выходные вам помогут и спортивные баталии. Рассказываем, что смотреть в ближайшие дни.

Уже первый праздничный день подарит нам два ярких противостояния: одно — в хоккее, другое — в футболе. Сначала болеем за сборную России, которая сразится со шведами в Еврохоккейтуре. Состав у нашей команды очень мощный: Овечкин, Малкин, Кузнецов, Кучеров, Ковальчук и другие.

Любители футбола смогут посмотреть первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем". Такая вывеска достойна финала. Пропустить такое нельзя!

1 мая (среда)

Еврохоккейтур

Швеция — Россия (16:00, "Матч ТВ")

Лига чемпионов

"Барселона" — "Ливерпуль" (22:00, "Матч ТВ")

Также не забываем о Лиге Европы, а в пятницу помимо чемпионата России предлагаем посмотреть и туринское дерби: "Ювентус" — "Торино".

2 мая (четверг)

Лига Европы

"Арсенал" — "Валенсия" (22:00, "Матч ТВ")

"Айнтрахт" — "Челси" (22:00, "Матч! Футбол-1")

3 мая (пятница)

РПЛ

"Енисей" — "Анжи" (14:00, "Матч Премьер")

"Рубин" — "Оренбург" (16:30, "Матч ТВ")

Серия А

"Ювентус" — "Торино" (21:30, "Матч! Футбол-2")

Уже в эти выходные "Зенит" может оформить досрочное чемпионство. Для этого команде Сергея Семака нужно обыграть "Ахмат" и надеяться на проигрыш "Локомотива" в матче с "Арсеналом" или ничью. В случае если сине-бело-голубые разойдутся миром с грозненцами, тогда их устроит только поражение подопечных Юрия Сёмина.

Ну и, конечно, продолжаем болеть за нашу хоккейную сборную.

4 мая (суббота)

РПЛ

"Урал" — "Спартак" (14:00, "Матч Премьер")

"Ахмат" — "Зенит" (16:30, "Матч Премьер")

"Арсенал" — "Локомотив" (19:00, "Матч Премьер")

Еврохоккейтур

Россия — Финляндия (15:00, "Матч! Игра")

5 мая (воскресенье)

РПЛ

"Крылья Советов" — "Уфа" (14:00, "Матч ТВ")

ЦСКА — "Динамо" (16:30, "Матч Премьер")

"Ростов" — "Краснодар" (19:00, "Матч Премьер")

Еврохоккейтур

Чехия — Россия (19:00, "Матч ТВ")

После первых больших выходных мы не забываем об ответных решающих матчах в Лиге чемпионов. Это будет интересная борьба!

7 мая (вторник)

Лига чемпионов

"Ливерпуль" — "Барселона" (22:00, "Матч ТВ")

8 мая (среда)

Лига чемпионов

"Аякс" — "Тоттенхэм" (22:00, "Матч ТВ")

Ну а 9 Мая, в День Великой Победы, сначала смотрим парад, а уже вечером — ответные поединки в Лиге Европы. Узнаем имена финалистов!

9 мая (четверг)

Лига Европы

"Валенсия" — "Арсенал" (22:00, "Матч ТВ")

"Челси" — "Айнтрахт" (22:00, "Матч! Футбол-1")

10 мая наша сборная по хоккею проведёт свой первый матч на чемпионате мира. Откладываем шашлыки в сторону и болеем за "красную машину"!

10 мая (пятница)

Чемпионат мира по хоккею

Россия — Норвегия (17:15, Первый канал)

РПЛ

"Оренбург" — "Урал" (11:30)

"Динамо" — "Ростов" (14:00)

"Анжи" — "Арсенал" (16:30)

"Локомотив" — "Рубин" (19:00)

11 мая (суббота)

РПЛ

"Енисей" — "Краснодар" (14:00)

"Ахмат" — "Крылья Советов" (16:30)

12 мая состоятся заключительные матчи в Английской премьер-лиге, где мы узнаем, кто станет чемпионом — "Манчестер Сити" или всё же "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа отстаёт от подопечных Пепа Гвардиолы всего на одно очко.

Помимо этого, интересные встречи нас ждут в российском футболе и Еврохоккейтуре. Поклонники автоспорта смогут посмотреть Гран-при "Формулы-1" в Испании.

12 мая (воскресенье)

РПЛ

"Спартак" — "Уфа" (16:30)

"Зенит" — ЦСКА (19:00)

АПЛ

"Брайтон" — "Манчестер Сити" (17:00)

"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" (17:00)

Чемпионат мира по хоккею

Россия — Австрия (13:15, Первый канал)

Формула-1