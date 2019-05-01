Что из спортивного смотреть и за кого болеть на майских праздниках?

Уже первый праздничный день подарит нам два ярких противостояния: одно — в хоккее, другое — в футболе. Сначала болеем за сборную России, которая сразится со шведами в Еврохоккейтуре. Состав у нашей команды очень мощный: Овечкин, Малкин, Кузнецов, Кучеров, Ковальчук и другие.
Любители футбола смогут посмотреть первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем". Такая вывеска достойна финала. Пропустить такое нельзя!
1 мая (среда)
Еврохоккейтур
- Швеция — Россия (16:00, "Матч ТВ")
Лига чемпионов
- "Барселона" — "Ливерпуль" (22:00, "Матч ТВ")
Также не забываем о Лиге Европы, а в пятницу помимо чемпионата России предлагаем посмотреть и туринское дерби: "Ювентус" — "Торино".
2 мая (четверг)
Лига Европы
- "Арсенал" — "Валенсия" (22:00, "Матч ТВ")
- "Айнтрахт" — "Челси" (22:00, "Матч! Футбол-1")
3 мая (пятница)
РПЛ
- "Енисей" — "Анжи" (14:00, "Матч Премьер")
- "Рубин" — "Оренбург" (16:30, "Матч ТВ")
Серия А
- "Ювентус" — "Торино" (21:30, "Матч! Футбол-2")
Уже в эти выходные "Зенит" может оформить досрочное чемпионство. Для этого команде Сергея Семака нужно обыграть "Ахмат" и надеяться на проигрыш "Локомотива" в матче с "Арсеналом" или ничью. В случае если сине-бело-голубые разойдутся миром с грозненцами, тогда их устроит только поражение подопечных Юрия Сёмина.
Ну и, конечно, продолжаем болеть за нашу хоккейную сборную.
4 мая (суббота)
РПЛ
- "Урал" — "Спартак" (14:00, "Матч Премьер")
- "Ахмат" — "Зенит" (16:30, "Матч Премьер")
- "Арсенал" — "Локомотив" (19:00, "Матч Премьер")
Еврохоккейтур
- Россия — Финляндия (15:00, "Матч! Игра")
5 мая (воскресенье)
РПЛ
- "Крылья Советов" — "Уфа" (14:00, "Матч ТВ")
- ЦСКА — "Динамо" (16:30, "Матч Премьер")
- "Ростов" — "Краснодар" (19:00, "Матч Премьер")
Еврохоккейтур
- Чехия — Россия (19:00, "Матч ТВ")
После первых больших выходных мы не забываем об ответных решающих матчах в Лиге чемпионов. Это будет интересная борьба!
7 мая (вторник)
Лига чемпионов
- "Ливерпуль" — "Барселона" (22:00, "Матч ТВ")
8 мая (среда)
Лига чемпионов
- "Аякс" — "Тоттенхэм" (22:00, "Матч ТВ")
Ну а 9 Мая, в День Великой Победы, сначала смотрим парад, а уже вечером — ответные поединки в Лиге Европы. Узнаем имена финалистов!
9 мая (четверг)
Лига Европы
- "Валенсия" — "Арсенал" (22:00, "Матч ТВ")
- "Челси" — "Айнтрахт" (22:00, "Матч! Футбол-1")
10 мая наша сборная по хоккею проведёт свой первый матч на чемпионате мира. Откладываем шашлыки в сторону и болеем за "красную машину"!
10 мая (пятница)
Чемпионат мира по хоккею
- Россия — Норвегия (17:15, Первый канал)
РПЛ
- "Оренбург" — "Урал" (11:30)
- "Динамо" — "Ростов" (14:00)
- "Анжи" — "Арсенал" (16:30)
- "Локомотив" — "Рубин" (19:00)
11 мая (суббота)
РПЛ
- "Енисей" — "Краснодар" (14:00)
- "Ахмат" — "Крылья Советов" (16:30)
12 мая состоятся заключительные матчи в Английской премьер-лиге, где мы узнаем, кто станет чемпионом — "Манчестер Сити" или всё же "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа отстаёт от подопечных Пепа Гвардиолы всего на одно очко.
Помимо этого, интересные встречи нас ждут в российском футболе и Еврохоккейтуре. Поклонники автоспорта смогут посмотреть Гран-при "Формулы-1" в Испании.
12 мая (воскресенье)
РПЛ
- "Спартак" — "Уфа" (16:30)
- "Зенит" — ЦСКА (19:00)
АПЛ
- "Брайтон" — "Манчестер Сити" (17:00)
- "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" (17:00)
Чемпионат мира по хоккею
- Россия — Австрия (13:15, Первый канал)
Формула-1
- Гран-при Испании (16:10, "Матч ТВ")
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