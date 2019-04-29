Знарок назначен главным тренером "Спартака"

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Знарок назначен главным тренером "Спартака"

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Контракт 56-летнего специалиста с московским хоккейным клубом подписан по схеме "1+1".

ХК "Спартак" на своём сайте объявил о назначении Олега Знарка главным тренером столичной команды. Контракт тренера с красно-белыми подписан по схеме "1+1".

Олег Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. Дважды он брал Кубок Гагарина с московским "Динамо" и один раз с питерским СКА. Также под руководством специалиста сборная России выиграла олимпийское золото Пхёнчхана.

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