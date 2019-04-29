Знарок назначен главным тренером "Спартака"

ХК "Спартак" на своём сайте объявил о назначении Олега Знарка главным тренером столичной команды. Контракт тренера с красно-белыми подписан по схеме "1+1".
⚡️ Новым главным тренером «Спартака» стал Олег Знарок. Контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме «1+1». https://t.co/UixGJlw3i2 pic.twitter.com/ERqrkug7rB— Spartak Moscow (@spartak_hc) 29 апреля 2019 г.
Олег Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. Дважды он брал Кубок Гагарина с московским "Динамо" и один раз с питерским СКА. Также под руководством специалиста сборная России выиграла олимпийское золото Пхёнчхана.
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