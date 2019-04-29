Широков покинул пост спортивного директора "Динамо"

"Спорт-Экспресс" сообщил, что Роман Широков, занимавший должность спортивного директора московского "Динамо", покинул клуб и уже забрал свою трудовую книжку.

Как стало известно Лайфу, Широков ещё на выходных вывез свои вещи из базы в Новогорске. Заявление об увольнении известный в прошлом футболист написал по собственному желанию.

Клуб пока никаких официальных сообщений не делал.

Напомним, что Широков с октября 2017 года занимал должность спортивного директора "Динамо". В последнее время у него был конфликт с главным тренером основной команды Дмитрием Хохловым.