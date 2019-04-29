Осечка "Спартака" помогла ЦСКА досрочно выиграть молодёжное первенство России

Молодёжка "Спартака" сыграла вничью со сверстниками из казанского "Рубина" (1:1) в матче 26-го тура молодёжного первенства. Эта осечка красно-белых обеспечила ЦСКА досрочное чемпионство за четыре тура до окончания турнира.
ЧЕМПИООООНЫ! #ЦСКАU21 за четыре тура до финиша завоевал золотые медали молодежного первенства России! #красносинийсамыйсильный #ЦСКА pic.twitter.com/aCaNH1U6MZ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 апреля 2019 г.
У красно-синих после 26 туров 64 очка, а у ближайшего преследователя — московского "Спартака" — 51 балл.
Отметим, что для молодых армейцев это первое чемпионство в истории.
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