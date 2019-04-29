Осечка "Спартака" помогла ЦСКА досрочно выиграть молодёжное первенство России

Для молодых армейцев это первые в их истории золотые медали первенства России по футболу.

Молодёжка "Спартака" сыграла вничью со сверстниками из казанского "Рубина" (1:1) в матче 26-го тура молодёжного первенства. Эта осечка красно-белых обеспечила ЦСКА досрочное чемпионство за четыре тура до окончания турнира.

У красно-синих после 26 туров 64 очка, а у ближайшего преследователя — московского "Спартака" — 51 балл.

Отметим, что для молодых армейцев это первое чемпионство в истории.