"Спартак" упустил победу над "Рубином" на последних минутах матча

"Спартак" на стадионе "Открытие-арена" сыграл вничью с казанским "Рубином" (1:1) в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Счёт в матче открыл бразилец красно-белых Фернандо на 23-й минуте.
"Рубин" сумел вырвать ничью благодаря голу Егора Сорокина за три минуты до конца основного времени — 1:1.
У красно-белых теперь 40 очков и пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а казанцы занимают 11-е место с 32 очками.
Ранее "Оренбург" и "Арсенал" сыграли вничью (1:1). Голами отметились Лука Джорджевич и Рикарду Алвеш.
Турнирная таблица после 26 туров:
РПЛ. 26-й тур.
"Спартак" — "Рубин" — 1:1.
Голы: Фернандо — 23' (1:0), Сорокин — 87' (1:1).
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