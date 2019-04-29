"Спартак" упустил победу над "Рубином" на последних минутах матча

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"Спартак" упустил победу над "Рубином" на последних минутах матча

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Фото: twitter.com/@fcsm_official

Гол Егора Сорокина на 87-й минуте спас команду Курбана Бердыева от поражения на выезде.

"Спартак" на стадионе "Открытие-арена" сыграл вничью с казанским "Рубином" (1:1) в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Счёт в матче открыл бразилец красно-белых Фернандо на 23-й минуте.

"Рубин" сумел вырвать ничью благодаря голу Егора Сорокина за три минуты до конца основного времени — 1:1.

У красно-белых теперь 40 очков и пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а казанцы занимают 11-е место с 32 очками.

Ранее "Оренбург" и "Арсенал" сыграли вничью (1:1). Голами отметились Лука Джорджевич и Рикарду Алвеш.

Турнирная таблица после 26 туров:

<p>Скриншот</p>

РПЛ. 26-й тур.

"Спартак" — "Рубин" — 1:1.

Голы: Фернандо — 23' (1:0), Сорокин — 87' (1:1).

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