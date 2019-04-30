Шайба Радулова не помогла "Далласу" победить "Сент-Луис"

"Сент-Луис Блюз" в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли в гостях со счётом 4:3 переиграл "Даллас Старз".

Гости на второй минуте встречи благодаря голу Джейдена Шварца вышли вперёд. На исходе первого периода Александр Радулов в большинстве сделал счёт ничейным, забросив свою пятую шайбу в нынешнем плей-офф — 1:1.

ALEXANDER RADULOV TIES IT UP LATE IN THE FIRST FOR THE STARS!#STLBlues 1 - 1 #GoStars

(Series Tied 1-1) pic.twitter.com/jIdkK6z3nd — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 30 апреля 2019 г.

Тайлер Бозак в середине второй 20-минутки вновь вернул "блюзменам" преимущество в матче. В третьем периоде команды обменялись голами: у "Далласа" отличились Эндрю Коглиано (в меньшинстве) и Тайлер Сегин, а у "Сент-Луиса" по шайбе забросили Алекс Пьетранджело с Патриком Маруном — 4:3. "Сент-Луис" вышел вперёд в серии — 2-1.

Кубок Стэнли. 1/4 финала

"Даллас" — "Сент-Луис" — 3:4 (в серии 1-2)

"Сан-Хосе" — "Колорадо" — 3:4 (в серии 1-1)