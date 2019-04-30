Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России перед ЧМ

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Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России перед ЧМ

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Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Пресс-служба нашей национальной хоккейной команды сообщила, что игроки "Вашингтон Кэпиталз" прибыли в Москву.

Выбывшие из Кубка Стэнли хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сегодня прибыли в российскую столицу и уже присоединились к национальной команде.

Игрок "Торонто" Никита Зайцев присоединится к сборной в Чехии.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая. Первым соперником нашей команды будет Норвегия.

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