Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России перед ЧМ

Выбывшие из Кубка Стэнли хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сегодня прибыли в российскую столицу и уже присоединились к национальной команде.
📣 Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву и присоединились к сборной. Никита Зайцев прибудет в расположение национальной команды в Чехию— Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2019 г.
Игрок "Торонто" Никита Зайцев присоединится к сборной в Чехии.
Напомним, что чемпионат мира пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая. Первым соперником нашей команды будет Норвегия.
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